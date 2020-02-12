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"Kadınların Küresel Kalkınması ve Refahı Girişimi"
6 saat önce
Ivanka Trump'ın konuşması WASHINGTON - Ivanka Trump ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ABD Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen "Kadınların Küresel Kalkınması ve Refahı Girişimi" paneline katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 09:09 Kaynak: AA
Mike Pompeo'nun konuşması
- Ivanka Trump'ın konuşması WASHINGTON - Ivanka Trump ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ABD Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen "Kadınların Küresel Kalkınması ve Refahı Girişimi" paneline katıldı.
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