"Kadınların Küresel Kalkınması ve Refahı Girişimi" - Son Dakika
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"Kadınların Küresel Kalkınması ve Refahı Girişimi"

6 saat önce

Ivanka Trump'ın konuşması WASHINGTON - Ivanka Trump ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ABD Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen "Kadınların Küresel Kalkınması ve Refahı Girişimi" paneline katıldı.

Mike Pompeo'nun konuşması

- Ivanka Trump'ın konuşması WASHINGTON - Ivanka Trump ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ABD Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen "Kadınların Küresel Kalkınması ve Refahı Girişimi" paneline katıldı.

Kadınların Küresel Kalkınması ve Refahı Girişimi

Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanlığı, Mevlüt Çavuşoğlu, Ivanka Trump, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 09:09 Kaynak: AA
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