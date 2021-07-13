Neslihan Atagül ile evli olan ouynucu Kadir Doğulu, Instagram hikayesinden partneri Serra Arıtürk'le romantik bir videosunu paylaştı.

'Dünyadan Uzak' adlı şarkıyı seslendiren Doğulu ve Arıtürk'ün samimi halleri sosyal medyada tartışma yarattı.

Kimileri, "Biri Kadir'e evli olduğunu söylesin" dedi. Kimisi de, "İki arkadaş arasında böyle bir yakınlık olabilir, sıkıntı olmamalı" yorumunda bulundu.

Serra Arıtürk'ün hayatında bir süredir kimse bulunmuyor. Güzel oyuncu, bir dönem ünlü YouTuber Berkcan Güven ile birliktelik yaşamıştı.

SERRA ARITÜRK KİMDİR?

22 Haziran 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Arıtürk, gitar eğitimini Hüsrev İsfendiyaroğlu'ndan aldı. Şarkı söylemeye başladıktan sonra Boğaziçi Caz Korosu ekibinde yer almaya başladı. Liseyi Özel Denizatı Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesini kazandı. 2019 yılında "Kendimi Bilmeden" adlı şarkısını yayımladı. Arıtürk aynı zamanda Amy Winehouse destekçisidir. 2021 yılında ise Kanal D de yayımlanan Aşkın Tarifi adlı dizide başrol oyuncusu olarak yer almaktadır.

2019 - Uykusuzlar Kulübü - Yarışma TV100

2019 - Genç Sahne - Yarışma TRT-1

2021 - Aşkın Tarifi - Naz Soyluer Kanal D