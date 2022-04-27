Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya ve Şanlıurfa'da Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.
Malatya
Malatya'da tarihi Hacı Yusuf Taş Camisi'nde düzenlen programda namaz kılındı, Kur'an-ı Kerim okundu.
Darende ilçesinde ise tarihi Somuncu Baba Külliyesi'ndeki Yeni Cami'de müftülük tarafından düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.
Teravih namazının ardından camideki Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.
Program sonunda vatandaşlara Somuncu Baba ekmeği ikram edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kadir Gecesi idrak ediliyor - Son Dakika