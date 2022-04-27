Kadir Gecesi idrak ediliyor - Son Dakika
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Kadir Gecesi idrak ediliyor

27.04.2022 23:44

Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya ve Şanlıurfa'da Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya ve Şanlıurfa'da Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

Malatya

Malatya'da tarihi Hacı Yusuf Taş Camisi'nde düzenlen programda namaz kılındı, Kur'an-ı Kerim okundu.

Darende ilçesinde ise tarihi Somuncu Baba Külliyesi'ndeki Yeni Cami'de müftülük tarafından düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.

Teravih namazının ardından camideki Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

Program sonunda vatandaşlara Somuncu Baba ekmeği ikram edildi.

Kadir Gecesi idrak ediliyor
Kadir Gecesi idrak ediliyor
Kadir Gecesi idrak ediliyor
Kadir Gecesi idrak ediliyor

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İstanbul'daki camiler Kadir Gecesi'nde doldu taştı! İstanbul'daki camiler Kadir Gecesi'nde doldu taştı! Kadir Gecesinde binler, camilere akın etti Kadir Gecesinde binler, camilere akın etti

Kahramanmaraş, Kadir Gecesi, Gaziantep, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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