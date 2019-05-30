Kadir Gecesi'ne doğru

Türkiye
Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (Diyanet-Sen) Kütahya
Şube Başkan Yardımcısı İbrahim Kızıldağ, yarın idrak edilecek Kadir Gecesi
'nin ibadetle geçirilmesi gerektiğini söyledi.
Kızıldağ, sendika binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazan ayının son günlerine denk gelen Kadir Gecesi'ne ulaşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Ömre bedel bir geceye ulaşıldığını vurgulayan Kızıldağ, şunları kaydetti:
"Bu gece, Kur'an gecesidir. Kerim kitabımız, Peygamberimize ramazanın kalbi olan bu gecede inmeye başlamıştır. O Kur'an ki cahiliyenin zilletine gömülmüş zihinlere Rabbini bildirmeye gelmiştir. Kadir Gecesi'ni değerli ve anlamlı kılan yüce Kur'an, her ayeti üzerinde tefekkür ve tezekkür edilmek ve bizzat yaşanmak için gönderilmiştir. Kadir Gecesi'nin feyiz ve bereketinden hepimizin nasiplenmesini, bütün insanlığın ve bilhassa İslam dünyasının geçmekte olduğu zorlu süreçten bir an evvel kurtulmasını yüce Rabbimden niyaz ediyorum."