Kadir İnanır: Aciz insanlar şiddet uygular

Usta oyuncu, sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla gündeme gelen Ozan Güven hakkındaki sorulara sert yanıt verdi: "Acizlik, zayıflık, korkaklık. Ancak aciz insanlar böyle şeyler yapar. Böyle şeyler yapmasınlar."