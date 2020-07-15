Kadir İnanır: Aciz insanlar şiddet uygular - Son Dakika

Kadir İnanır: Aciz insanlar şiddet uygular

Usta oyuncu, sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla gündeme gelen Ozan Güven hakkındaki sorulara sert yanıt verdi: "Acizlik, zayıflık, korkaklık. Ancak aciz insanlar böyle şeyler yapar. Böyle şeyler yapmasınlar.

Usta oyuncu, sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla gündeme gelen Ozan Güven hakkındaki sorulara sert yanıt verdi: "Acizlik, zayıflık, korkaklık. Ancak aciz insanlar böyle şeyler yapar. Böyle şeyler yapmasınlar."

Deniz Bulutsuz, Ozan Güven, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 09:26 

Son Dakika Magazin Kadir İnanır: Aciz insanlar şiddet uygular - Son Dakika Magazin
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