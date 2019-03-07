Son Dakika Haberleri: Kadir İnanır, Vahide Perçin ve Erdal Beşikçioğlu "Kapı"Da Oynadı

Kadir İnanır, Vahide Perçin ve Erdal Beşikçioğlu "Kapı"Da Oynadı

1 saat önce

Başrollerini Kadir İnanır, Vahide Perçin, Timur Acar, Aybüke Pusat ve Erdal Beşikçioğlu'nun paylaştığı "Kapı" 12 Nisan'da vizyona girecek.

Kadir İnanır, Vahide Perçin ve Erdal Beşikçioğlu
Başrollerini Kadir İnanır, Vahide Perçin, Timur Acar, Aybüke Pusat ve Erdal Beşikçioğlu'nun paylaştığı "Kapı" 12 Nisan'da vizyona girecek.

Filiz Üstün Durak'ın kaleme aldığı filmin yönetmenliğini ise Nihat Durak üstleniyor.

Film, 25 yıl önce Berlin'e yerleşen Mardinli bir ailenin, beklenmedik bir haberin ardından Mardin'e geri dönüşünü ve yaşadıkları acıklı serüveni ele alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:23 Kaynak: AA

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