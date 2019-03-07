Kadir İnanır, Vahide Perçin ve Erdal Beşikçioğlu "Kapı"Da Oynadı
1 saat önce
Başrollerini Kadir İnanır, Vahide Perçin, Timur Acar, Aybüke Pusat ve Erdal Beşikçioğlu'nun paylaştığı "Kapı" 12 Nisan'da vizyona girecek.
Başrollerini Kadir İnanır
, Vahide Perçin, Timur Acar
, Aybüke Pusat
ve Erdal Beşikçioğlu
'nun paylaştığı "Kapı" 12 Nisan'da vizyona girecek.
Filiz Üstün Durak'ın kaleme aldığı filmin yönetmenliğini ise Nihat Durak
üstleniyor.
Film, 25 yıl önce Berlin
'e yerleşen Mardinli bir ailenin, beklenmedik bir haberin ardından Mardin'e geri dönüşünü ve yaşadıkları acıklı serüveni ele alıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:23 Kaynak: AA
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