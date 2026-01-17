Kadirli'de Aşevine Yoğun İlgi - Son Dakika
Kadirli'de Aşevine Yoğun İlgi

17.01.2026 10:57
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde emekliler, maddi zorluklar nedeniyle hayırsever aşevinden ücretsiz yemek alıyor.

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Geçim sıkıntısı nedeniyle Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hayırsever bir vatandaşın açtığı aşevinde ücretsiz yemek dağıtımı yoğun ilgi görüyor. Maddi sıkıntı yaşadıklarını belirten, maaşlarının artırılmasını isteyen emekli vatandaşlar, lokantalarda yemek fiyatlarının çok yüksek olduğunu, bu nedenle aşevine gelmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Artan hayat pahalılığı, maaşların düşük kalması Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ücretsiz yemek dağıtan aşevine ilgiyi artırdı. Maddi zorluk yaşadıklarını dile getiren emekliler, yokantada yemek yiyemediklerini belirterek, aşevinden karınlarını doyurmaya çalışıyor. Aşevine yemek yemek için gelen vatandaşlar hayırsever yurttaşa da teşekkür etti.

Her gün aşevine giderek karnını doyurduğunu ifade eden emekli bir vatandaş, "Ücretsiz yemek yemeye geldim. Hemen hemen her gün geliyorum. Ben şofördüm 49 yaşında felç oldum, 72 yaşındayım. Dışarıdaki lokantalarda yemekler pahalı yiyemiyorum, gidemiyoruz lokantaya pahalı. Burada çok güzel yemekler yapıyorlar Allah razı olsun" dedi.

Başka bir emekli yurttaş, "Maaşlar arttı ama daha elimize geçmedi. Ara sıra geliyorum buraya ben. Borcun olmazsa idare ediyorsun ama borcun varsa yetiştiremiyoruz, her şey pahalandı" diye konuştu.

Yaşlılık maaşı alan bir vatandaş da şöyle konuştu:

"Ücretsiz yemek yiyoruz. Arada sırada geliyorum. Yaşlılık maaşı alıyorum emekliliğim de yok tek yaşıyorum. Dışarıda yemekler pahalı, dışarıda yemek yiyecek halimiz yok bir çorbayı 80-90 lira ettiler. Burada para vermiyorum çorbaya. Sabah erkenden kalkıyorum kent lokantasından çorba içiyorum. Hiç olmazsa bir gün öğünümü savıyorum ne yapayım ki aldığım 65'lik maaşı 5 bin 400 lira bir para, maaş yetmez. Aşevine geldik karnımızı doyuruyoruz."

Emekli başka bir vatandaş "Maaşımız arttı ama yetmez. Bedava yemek yemeye geldim. Maaşımız en az asgari ücret olmalıydı. Dışarıda bir kuru fasulye 150-200 lira. Yiyemem ben, 200 lirayı verip kuru fasulyeyi yiyemem. Burada yemek bedava sağ olsunlar" dedi.

Yaşlılık maaşı alan bir başka yurttaş ise "Maaşım 5 bin 300 lira. Bu kuyrukta yemek bekliyorum ne yapayım yiyecek imkanımız yok, param yok. Çocuk okutuyorum yarısını oraya veriyorum, yarısına da sıfır, borçlu kalıyorum. Bu benim aylık yetmiyor en azından 8-9 bin lira olması lazım. Dışarıda bir çorba 100 lira, burada beleş" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

