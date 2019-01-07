Son Dakika Haberleri: Kadirli'de Değerlendirme Toplantısı

Kadirli'de Değerlendirme Toplantısı

1 saat önce

Kadirli Kaymakamlığı tarafından ocak ayı değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Kadirli'de Değerlendirme Toplantısı, System.String[]
Kadirli Kaymakamlığı tarafından ocak ayı değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Kaymakam Tamer Orhan başkanlığında Kadirli Belediyesi Devlet Bahçeli Kültür Merkezinde yapılan toplantıda, seçim, yol, çevre kirliliği, sağlık, eğitim, su ve güvenlik gibi konular görüşüldü.

Toplantıda ayrıca vatandaşların, muhtarların ve sivil toplum kuruluşlarının şikayetleri dinlendi, soruların giderilmesi için yapılması gerekenler kararlaştırıldı.


Toplantıya, Belediye Başkanı Ömer Tarhan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Avcı, İlçe Emniyet Müdürü İrfan Uzay, kamu kurum müdürleri, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:04 Kaynak: AA

Devlet Bahçeli, Tamer Orhan, Kadirli, Güncel
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