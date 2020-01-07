Kadirli'de muhtarlar, güvenlik ve halk günü toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadirli'de muhtarlar, güvenlik ve halk günü toplantısı yapıldı - Son Dakika

Kadirli'de muhtarlar, güvenlik ve halk günü toplantısı yapıldı

6 saat önce

Kadirli'de, ocak ayı muhtarlar, güvenlik ve halk günü toplantısı düzenlendi.

Kadirli'de muhtarlar, güvenlik ve halk günü toplantısı yapıldı, System.String[]

Kadirli'de, ocak ayı muhtarlar, güvenlik ve halk günü toplantısı düzenlendi.

Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık başkanlığında Devlet Bahçeli Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, yol, güvenlik, çevre kirliliği ve sağlıkla ilgili konular görüşüldü.

Şikayetlerin de dinlendiği toplantıda, soruların giderilmesi için yapılması gerekenler kararlaştırıldı.

Toplantıya, Belediye Başkanı Ömer Tarhan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Avcı, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Tokay, kamu kurum müdürleri, il genel ve belediye meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Devlet Bahçeli, Kadirli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 04:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

En düşük memur emeklisi maaşı 2 bin 661 lira oldu!
Kasım Süleymani'nin cenazesinde 40 kişinin yaşamına mal olan izdihamdan ilk görüntüler Savcılar, ceza alması muhtemel şüphelilere "ceza" önerebilecek Bikinili poz paylaşan Muslera'nın eşinin kusursuz fiziği dikkat çekti!

Son Dakika Haberleri
22:40 İDO ve BUDO seferleri iptal edildi - Son Dakika
22:40 Pistten çıkan uçağı kurtarma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
22:39 Kalın: Bizim bu noktada arabulucu olalım gibi beklentimiz, talebimiz ve iddiamız yok - Son Dakika
22:39 Ünlü heykeltıraş evinde ölü bulundu - Son Dakika
22:38 Pistten çıkan uçağı kurtarma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
22:03 Melih Gökçek'in Mansur Yavaş'ı eleştirdiği paylaşımı, 3 sene öncesine ait çıktı - Son Dakika
21:47 Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı kameralara yansıdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2020 22:49:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadirli'de muhtarlar, güvenlik ve halk günü toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]