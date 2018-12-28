Son Dakika Haberleri: Kadirli'de Öğrenciler Fidan Dikti

Kadirli'de Öğrenciler Fidan Dikti

9 dakika önce

Kadirli'de Orman İşletme Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen "Benim ağacım olsun" projesi kapsamında öğrenciler bin fidanı toprakla buluşturdu.

Kadirli'de Orman İşletme Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen "Benim ağacım olsun" projesi kapsamında öğrenciler bin fidanı toprakla buluşturdu.

Gülten Ali Ziyan Anadolu Lisesi ve Kadirli Fen Lisesi öğrencileri, İlbistanlı köyünde orman işletme müdürlüğünce temin edilen ve üzerinde isimleri yazılı defne, keçiboynuzu, fıstık çamı, servi ve kızılçam fidanlarını diktiler.

Kadirli Orman İşletme Müdürü Beyhan Altıntaş, burada yaptığı konuşmada, fidan dikimi konusunda sözlü ve uygulamalı olarak bilgi verdi.

Mevcut ormanlar korunarak yeni ormanların oluşturulmasının her şeyden önce insanlık görevi olduğunu ifade eden Altuntaş, "Öğrencilerimizle diktiğimiz fidanlar, geleceğimizin fidanı olarak gördüğümüz öğrencilerimizle birlikte büyüyecek. Bunun yanında öğrencilerimize ağaç ve yeşil alan sevgisi aşılamış oluyoruz. Daha yeşil bir Kadirli için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Tapsız da proje ile Kadirli'yi yeşil, çevreci, her canlının rahatlıkla yaşayabileceği bir ortam haline getirmek istediklerini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 06:40 Kaynak: AA

Orman İşletme Müdürlüğü, Kadirli, Güncel
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