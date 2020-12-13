Kadirli'de sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika

Kadirli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü hayvan barınağı ekipleri, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle aç kalan kedi ve köpekleri besledi.

Ekipler ilçedeki meydanlara kuşlar için yem, kedi ve köpekler için mama bıraktı.

Belediye Başkanı Ömer Tarhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, sokak kısıtlamasında, sokak hayvanlarına düzenli olarak su ve mama bırakılacağını söyledi.

Hayvan barınağı sorumlusu veteriner hekim Murat Tıraş da sokağa çıkma kısıtlamasında hayatını devam ettirmeleri için sokak hayvanlarına sahip çıkacaklarını kaydetti.