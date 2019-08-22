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Kadro dışından kaptanlığa

1 saat önce

FENERBAHÇE'de Nabil Dirar sevinci yaşanıyor.

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FENERBAHÇE'de Nabil Dirar sevinci yaşanıyor... 2017-2018 sezonunda katıldığı sarı lacivertli ekipte geçen sezonun başında 'disiplinsiz davranışları' dolayısıyla süresiz kadro dışı bırakılan Faslı yıldızı, teknik direktör Ersun Yanal ve ekibi hayata döndürdü. Geçen sezon 19 maçta 1 gol ve 4 asist üreten Dirar, 2019-2020 sezonu kamp dönemi ve başlangıcında ise bambaşka çehreye büründü. Yanal, Audi Cup'taki Bayern Münih maçında taraftar tepkisinin ardından sahadan çıkmak isteyen Faslı oyuncuya sahip çıktı.


HÜCUMDA KUSURSUZDU


KRİZİ çok iyi yöneten Fenerbahçe teknik heyeti, her yerde oynayacak bir joker olarak düşündüğü Dirar'dan vazgeçmedi. Gazişehir karşısında sol bek olarak sahaya çıkan yıldız oyuncu, savunmada çok iş düşmese de iyiydi, hücumda kusursuzdu. Takımının eksik yaşadığı sol bek mevkiinde üzerine düşeni fazlasıyla yapan başarılı oyuncu ayrıca bu sezon ikinci kaptanlık görevine getirildi.

Ersun Yanal, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 08:41 
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