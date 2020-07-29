Kadroya geçen 810 işçinin toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

Kadroya geçen 810 işçinin toplu iş sözleşmesi imzalandı

Erzincan Belediyesi ve Hizmet İş Sendikasi Erzincan Şubesi arasında 696 Sayılı Kanun Hükmündeki kararname ile kadroya geçen 810 işçinin toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Kadroya geçen 810 işçinin toplu iş sözleşmesi imzalandı, System.String[]

Erzincan Belediyesi ve Hizmet İş Sendikasi Erzincan Şubesi arasında 696 Sayılı Kanun Hükmündeki kararname ile kadroya geçen 810 işçinin toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Erzincan Belediye Başkanlığı makamında gerçekleştirilen imza törenine Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ve Hizmet İş Sendikasi Erzincan Şube Başkanı Harun Mutlu katıldı. Gerçekleştirilen imza töreninde Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun imzalanan toplu iş sözleşmesi hakkında bir açıklama yaptı.

Başkan Aksun yaptığı açıklamada; " Erzincan Belediyesi olarak işçilerimizle ilgili tüm sözleşme haklarını istişare edip imza töreni vesilesi ile burada toplanmış bulunmaktayız. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki belediye çalışanlarımız içindeki işçilerimize hak ettiği ücreti ödeme gayreti içerisinde olduğumuzu her fırsatta ifade ettik. Bugün yapmış olduğumuz sözleşmenin imza altına alınmadan önce yapmış olduğumuz istişarelerde bu ücretlerin normal mutlu bir aile standardını, refah payının yüksekliğini belki Türkiye şartlarında çok gerçekleştiremiyor olsak bile belediyenin imkanlarını azami derecede kullanarak çalışanlarımızın tüm haklarını kendilerine teslim etme noktasında bir gayretimiz olduğu her iki taraf tarafından da bilinmektedir. Çalışanlarımız daha rahat daha huzurlu işlerine nasıl gelip gidebilir, onlar akşamleyin evlerine gittiğinde geçim kaygısı taşımadan nasıl huzurlu gidip ve bir sonraki sabah buraya nasıl rahat gelebilir düşüncesiyle belediyenin tüm imkanlarını seferber ettik.

Eşit işe eşit ücret temel prensibimiz oldu bundan hareketle buna özen gösterdik ve bu minval üzere gerekli düzenlemelerimiz yapıldı. Ücreti düşük olan değerli çalışanlarımızın ücretlerinin makul seviyeye taşınabilmesi için kademeli bir işlem yaptık. Düşük ücretlere daha fazla zam oranı belirleyerekten çalışan arkadaşlarımızın refah payının artırılması için bir emek koyduk.

Önceki dönemlerden değerli belediye başkanlarımızın vermiş olduğu seyyanen zammı geriye almadık ve bu zamları maaşlara yansıtarak almalarının devamını sağladık. Geldiğimiz dönemde %30'luk bir zamma tekabül ediyordu verilen seyyanen zam. Bu şu demekti çalışan 1000 işçiden 300 işçiyi tekrar işe almış gibi bir maliyet getirmesine rağmen biz bunları geri adım atmadan geçmiş dönem belediye başkanlarımızın vermiş olduğu bu seyyanen zammı devam ettirdik. Aynı minval üzere çalışan özel idaredeki işçimiz 2422 lira alırken bizim işçimiz 2800-2900 lira maaş aldı ve onun üzerine bu zamları eklemiş olduk.

Bir diğer husus; ağır iş kollarında çalışan arkadaşların ücretleri diğerlerine göre bir farklılık arz edecek şekilde düzenlendi. Asgari ücret altında belde belediyelerimizden de gelen arkadaşlarımız içerisinde birkaç kişi de olsa altta kalmış olanları veya asgari ücret düzeyinde kalanları da yukarı doğru çekerek onlarında hakkını teslim etmek adına bir emek bir gayret koyduk.

Yılda iki kez verilen 5 yevmiye ikramiyeyi %100 artırarak 10 yevmiye ye çıkardık. ve diğer taraftan %53 lira olan bayram harçlığı 100 Lira olarak belirlendi. Dolayısıyla yevmiye ve bayram harçlığına yapılan zam ile %3 e yakın bir ek zam ile belirlenmiş oldu. Genel çerçevede sözleşmenin tüm sosyal haklar açısından korunmuş olup 2 yıllık olarak sözleşmemizi ilgili sendikamızla birlikte imzalamış olduk. 6 aylık dilimler içerisinde %6 + %6 + %6 + %6 olarak belirlemiş olduk. Bununla birlikte bir yıl içerisinde %12,36 zam'a ulaştı. 2 yıl içersinde de kümülatif artışıyla birlikte ve vermiş olduğumuz ikramiyelerin artışıyla birlikte toplam zam %30 u geçmiş olacak. Dolayısıyla işçimiz refah payı nasıl artırılabilir nasıl huzurlu çalışabilir onun üzerinde yapmış olduğumuz çalışmalarda işçi lehine düzenlemeler yaparak neticelendirilmiş bulunduk.

İkramiye ve bayram harçlığı, maaş düzenlemesi ve %6 zam oranı ile ilk 6 ay ortalamasını söylüyoruz %11 in altında kalmamak kaydıyla arkadaşlarımızın maaşlarına yansımış olacak. Tabi bu minvalde sayın sendika yöneticimizin de kendileri bir gayret gösterip bir iki puana tekabül edecek bir kesintileri inşallah yaptırmamak üzere bir gayret koyacak, sendikaya da bu kesenekler ilk 6 ayda yansımazsa işçimizin daha mutlu mesut olacağına inanıyoruz.

İşçilerimiz Bunun Kat ve Kat Fazlasını Hak Ediyor

Bütün bu açıklamalarımın neticesinde şunu tekrar ifade edeyim ki Erzincan Belediyesinde çalışan işçilerimiz bunun kat ve kat fazlasını hak ediyor. Her zaman onların yanındayız. Sadece sendikacıların baktığı iş ve para paritesiyle ilgilenmiyoruz işçilerimizin her türlü derdi bizim başımızın tacıdır. Birebir onlarla ilgilenmek, onlara rahat bir hayat tarzı sunmak bizim görevimizdir. Çünkü biz toplam kalite yönetimine inanıyoruz en alt birimde çalışan temizlik işçisiyle en üst birimde çalışan başkan yardımcımız arasındaki hiyerarşinin tam sağlanmadığı zaman aksaklıklar olduğunu bildiğimizden toplam kalite yönetimine değer veriyoruz. Herkes bizim için kıymetli verilen zamlar verilen iyileştirmeler ikramiyeler ana sütü gibi helal olsun. Saygılar sunuyorum iyi ki varsınız diyorum" ifadelerini kullandı.

Hizmet İş Sendikası Erzincan Şube Başkanı Harun Mutlu yaptığı ise yaptığı konuşmada; " Erzincan Belediyesi, 696 Sayılı Kanun Hükmündeki kararname ile kadroya geçen işçi arkadaşlarımızın Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. 810 işçi arkadaşımıza hayırlı olsun" dedi. - ERZİNCAN

Erzincan Belediyesi, Erzincan, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 03:33

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kadroya geçen 810 işçinin toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika
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