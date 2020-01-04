KAEÜ'de kurulan Ar-Ge serasında topraklı ve topraksız üretim yapılacak - Son Dakika
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KAEÜ'de kurulan Ar-Ge serasında topraklı ve topraksız üretim yapılacak

6 saat önce

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, bin 535 metrekare alana kurulan Ar-Ge serasında topraklı ve topraksız tarım üretimi yapacaklarını bildirdi.

KAEÜ'de kurulan Ar-Ge serasında topraklı ve topraksız üretim yapılacak, System.String[]

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, bin 535 metrekare alana kurulan Ar-Ge serasında topraklı ve topraksız tarım üretimi yapacaklarını bildirdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karakaya, üniversitenin devam eden Termal Seralarda Kümelenme Projesi kapsamında kurulan Ar-Ge serası inşaatını inceledi.

Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi kapsamında pilot üniversite olmaları nedeniyle tarım ve jeotermal alanında yürüttükleri çalışmaların devam ettiğini anımsatan Karakaya, 2019 yılı haziran ayında çalışmalarına başlanan ve bin 535 metrekare alan üzerine kurulan Ar-Ge serası inşaatının şubatta biteceğini aktardı.

Yeni üretim teknikleri ve yerli teknolojinin geliştirilmesine seranın önemli katkı sağlayacağını vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:

"Seramızda öğrenciler teoride öğrendikleri bilgileri uygulayacak. Ar-Ge serası ile öğrencilerimizin yanı sıra vasıfsız işçilere de eğitim verilerek, nitelikli personel yetiştireceğiz. Nitelikli personel ve öğrenciler seralarda istihdam oluşturacak. Kırşehir'in jeotermal sera alanında marka şehir olması için çalışmaya devam edeceğiz. Serada aile işletmeciliğinin yaygınlaştırılması ile proje sayesinde bölgede düşük olan kadın istihdam oranını arttırmış olacağız. Tarım alanında lisans eğitimi için sera uygulamaları ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi daha çok tercih edilecek. KAEÜ'de eğitim alan öğrencilerimiz seramızda daha donanımlı yetişecek. Şubat ayında seramızın hayata geçmesini planlıyoruz. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Kırşehir, Karakaya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 03:52 Kaynak: AA
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