KAEÜ'de yabancı öğrenci sayısı bin 828'e ulaştı - Son Dakika

KAEÜ'de yabancı öğrenci sayısı bin 828'e ulaştı

07.01.2021 09:39
KAEÜ'de yabancı öğrenci sayısı bin 828'e ulaştı, System.String[]

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde yabancı öğrenci sayısı bin 828'e ulaştı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde yabancı öğrenci sayısı bin 828'e ulaştı.

'İnsan odaklı üniversite anlayışı' ile üniversitede lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin bulunduğu yabancı uyruklu öğrenci sayısı artış gösteriyor. Yeni kayıt yaptıran öğrencilerle birlikte üniversite, 30 ülke ile daha temas kurdu. Tıp Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi başta olmak üzere hemen her fakülteyi tercih eden yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili işlemler üniversite Dış İlişkiler Ofisi tarafından yürütülüyor.

Yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili açıklamalarda bulunan Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Erman Akıllı, yabancı uyruklu öğrencilerin üniversitede sorunsuz bir eğitim-öğretim dönemi geçirmeleri için ellerinden gelen özeni gösterdiklerini söyledi.

Sürekli artış gösteren yabancı uyruklu öğrenci sayılarımızla ilgili açıklamalarda bulunan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, ise gelişmelerin uluslararasılaşma açısından çok önemli olduğunu belirtti. Rektör Karakaya açıklamasında; "Bizim amacımız Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde eğitimlerini tamamlayan tüm yabancı uyruklu öğrencilerin ülkelerine yetişmiş ve faydalı bireyler olarak dönmeleridir. Öğrencilerimiz aynı zamanda bizim kültür elçilerimizdir. Onlar ülkemizde bulundukları sürece Anadolu medeniyetinin tarihini ve köklerini öğrenerek bu değerleri kendi ülkelerine de taşıyacaklar. "dedi. - KIRŞEHİR

KAEÜ'de yabancı öğrenci sayısı bin 828'e ulaştı
KAEÜ'de yabancı öğrenci sayısı bin 828'e ulaştı
KAEÜ'de yabancı öğrenci sayısı bin 828'e ulaştı

Üniversite, Kırşehir, Yabancı, Lisans, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel KAEÜ'de yabancı öğrenci sayısı bin 828'e ulaştı - Son Dakika


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