KAEÜ'sinde "Serebral Palsi ve Kas Hastalıkları" Konferansı düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel KAEÜ'sinde 'Serebral Palsi ve Kas Hastalıkları' Konferansı düzenlendi - Son Dakika

KAEÜ'sinde "Serebral Palsi ve Kas Hastalıkları" Konferansı düzenlendi

7 saat önce

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu tarafından "Serebral Palsi ve Kas Hastalıkları" konulu konferans düzenlendi.

KAEÜ'sinde

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu tarafından "Serebral Palsi ve Kas Hastalıkları" konulu konferans düzenlendi.


Üniversite Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen konferansa konuşmacı olarak Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Ayşe Kaçar Bayram konuşmacı olarak katıldı.


Konferans da konuşan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Kemal Özyurt yaparak serebral palsi ve kas hastalıkları hakkında bilgi verdi.


Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Ayşe Kaçar Bayram serebral palsi hastalığının prenatal ve perinatal dönemdeki olayların gelişmekte olan beyin dokusunu etkilemesi ile ortaya çıktığını söyledi.


Serebral palsi hastalığının İlerleyici olmayan, hareketleri kısıtlayıcı ve kalıcı motor fonksiyon kaybı, duruş ve hareket bozukluğu yaşatan bir olgu olduğunu söyleyen Bayram, serebral palsi hastalığının çocukluk çağında en sık görülen nörolojik özürlülük nedeni olduğunu belirtti.


Doç. Dr. Ayşe Kaçar Bayram, hastalık hakkında açıklamasını şöyle sürdürdü;


"Bu hastalığın dünya genelinde insidansı her bin yaşayan bebekte 2 iken Türkiye'de ise bu oran her bin canlı doğumda 4.4 olarak kayıtlara geçmiştir ve sayı olarak ise Türkiye İstatistik Kurumu verilerine (2015) göre 5 bin 800 civarındadır. Hastalığın en sık karşılaşılan risk faktörü prematür doğumlardır. Risk faktörleri arasında kromozom anomalileri, sık doğum, hiperbilürübinemi, metabolik ve endokrin bozukluklar yer alır. Serebral palsili çocuklarda görülen sorunlar beyin hasarının oluştuğu yere bağlıdır. Erken çocukluk çağında hipotonik olarak değerlendirilen bir hasta daha sonra karşımıza hipertonik olarak gelebilmektedir. Bununla birlikte ciddi bulguları olan bir bebekte bulgular kaybolurken tam tersine sağlıklı bir bebekte ise spastisite ile karşılaşabilmekteyiz." - KIRŞEHİR

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Yeniden gözaltına alınan Osman Kavala tutuklandı
Teröristbaşı Bahoz Erdal'ın koruması teslim oldu Askeri sevkiyat devam ediyor! TSK konvoyu, Cabal el Zaviye'de görüntülendi Morgda cenazeler karıştı, mezar açıldı

Son Dakika Haberleri
23:21 2012'de hayatını kaybeden Whitney Houston'un hologramı, konser turnesine çıkıyor
22:54 Ajda Pekkan ve Bülent Çavuşoğlu'nun 8 yıllık ilişkisi sona erdi
22:17 Ünlü oyuncu Damla Ersubaşı, sosyal medyada kendisine laf atan takipçisine yanıt verdi
22:02 Mahkeme, ünlü oyuncu Berk Oktay'ın boşandığı eşi Merve Şarapçıoğlu'nun tazminat ve nafaka talebini reddetti
21:13 Oğulcan Engin ve ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun aşkı film galasında belgelendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 23:41:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KAEÜ'sinde "Serebral Palsi ve Kas Hastalıkları" Konferansı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]