Son Dakika Haberleri: Kafkas Üniversitesi Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'na Katılacak

Kafkas Üniversitesi Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'na Katılacak

1 saat önce

Kars Kafkas Üniveristesi (KAÜ) 8-9 Mart 2019 tarihlerinde Erzurum'da gerçekleştirilecek Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'na katılacak.

Kafkas Üniversitesi Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'na Katılacak, System.String[]
Kars Kafkas Üniveristesi (KAÜ) 8-9 Mart 2019 tarihlerinde Erzurum'da gerçekleştirilecek Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'na katılacak.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi öncülüğünde başlatılan çalışmalar çerçevesinde Erzurum Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde Doğu Anadolu Kariyer Fuarı gerçekleştirilecektir. KAÜ'nün de katılımcısı olduğu fuar 9 üniversitesinin katılımıyla 8-9 Mart 2019 tarihleri arasında Erzurum Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde düzenlenecek.

Fuarda eğitim ve atölye çalışmaları, öğrenci kulüpleri ile görüşmeler, firmaların stant açması, işverenlerin mülakatlar yapması gibi çeşitli etkinlikler yer alacak. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:10 Kaynak: İHA

Kars, Erzurum, Yaşam
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