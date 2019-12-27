Kafkas Üniversitesi Rektörü Kapu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kafkas Üniversitesi Rektörü Kapu, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Kafkas Üniversitesi Rektörü Kapu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında oy verdi.

Kafkas Üniversitesi Rektörü Kapu, AA'nın

Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında oy verdi.

Rektör Kapu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Zirvedeki yollar açıldı" fotoğrafını seçen Hüsnü Kapu, yaşamda Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz Yürüyüş" başlıklı fotoğrafına oy kullandı.

Kapu, "spor" kategorisindeki tercihi ise Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde "Kış Şöleni" fotoğrafı oldu.

Fotoğraflarda emeği geçenlere teşekkür eden Kapu, "Fotoğraflar hepsi birbirinden güzel, insan seçerken zorlanıyor. Herkesin ilgi alanı biraz farklı oluyor, dolayısıyla biz kış memleketinde yaşadığımız için bu yöndeki fotoğrafları oyladım." dedi.

Kafkas Üniversitesi, Ali İhsan Öztürk, Hüseyin Yıldız, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 01:46 Kaynak: AA
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