Kaftancıoğlu: Biz Yarına ve Yapacaklarımıza Bakıyoruz - Son Dakika
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Kaftancıoğlu: Biz Yarına ve Yapacaklarımıza Bakıyoruz

11.07.2022 19:18
Kaftancıoğlu: Biz Yarına ve Yapacaklarımıza Bakıyoruz

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Esenyurt’ta yaşanan sel felaketi ile ilgili, “Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, belediye çalışanları ve toplam 3179 İBB yetkilisi ve çalışanı sorunu çözerken, siz AKP’nin valisiyle basın açıklamanıza devam edin. Biz yarına ve yapacaklarımıza bakıyoruz” açıklamasını yaptı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Esenyurt'ta yaşanan sel felaketi ile ilgili, "Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, belediye çalışanları ve toplam 3179 İBB yetkilisi ve çalışanı sorunu çözerken, siz AKP'nin valisiyle basın açıklamanıza devam edin. Biz yarına ve yapacaklarımıza bakıyoruz" açıklamasını yaptı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul'da yoğun yağış nedeniyle Esenyurt'ta yaşanan sel felaketi ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın, AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile basın açıklaması yapmasına dair sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"SİZ AKP'NİN VALİSİYLE BASIN AÇIKLAMANIZA DEVAM EDİN"

Kaftancıoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Görünen o ki AKP İstanbul İl Başkanı da tam AKP'li olmuş. Teşkilatı da dışlamaz, kabullenir artık. Bilmiyorlar ki biz olgularla ilgileniyoruz, algıyı onlara bırakarak. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, belediye çalışanları ve toplam 3179 İBB yetkilisi ve çalışanı sorunu çözerken, siz AKP'nin valisiyle basın açıklamanıza devam edin. Vatandaşın yanında olmakla, şov yapmanın aynı şey olmadığını 31 Mart'tan önce de anlamamıştınız, görünen o ki hiç anlamayacaksınız. 25 yıl İstanbul'u yönettiklerini iddia edip yapmadıklarına girmiyorum bile. Biz yarına ve yapacaklarımıza bakıyoruz."

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Esenyurt, AK Parti, İstanbul, Güncel, Son Dakika

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Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

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