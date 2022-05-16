Kaftancıoğlu: "Yarın Saat 11.00'de Atatürk Havalimanı'na Gidiyoruz. Atatürk'e Sözümüz Var" - Son Dakika
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Kaftancıoğlu: "Yarın Saat 11.00'de Atatürk Havalimanı'na Gidiyoruz. Atatürk'e Sözümüz Var"

16.05.2022 17:57
Kaftancıoğlu: "Yarın Saat 11.00'de Atatürk Havalimanı'na Gidiyoruz. Atatürk'e Sözümüz Var"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yarın saat 11.00'de, yıkım sürecinin başlatıldığı duyurulan Atatürk Havalimanı’na gideceklerini, doğa dostu kurum ve kuruluşları da beklediklerini duyurdu.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yarın saat 11.00'de, yıkım sürecinin başlatıldığı duyurulan Atatürk Havalimanı'na gideceklerini, doğa dostu kurum ve kuruluşları da beklediklerini duyurdu.

Kaftancıoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın saat 11.00'de Atatürk Havalimanına gidiyoruz. Atatürk'e, doğaya, kente düşman olanlara bir çift sözümüz var. Doğa dostu kurumlar ve kişileri bekliyoruz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin İYİ Partili üyesi Ali Kıdık, 14 Mayıs'ta Atatürk Havalimanı'nda çektiği bir videoyu, "Arkamda sıra sıra iş makineleri dizilmiş. Anlaşılan, bir oldubittiyle yapılan ihale sonrası yıkımına başlanacak. Bugün aynı zamanda Rize Havalimanı açılıyor. Yani, Rize Havalimanı'nı açtıkları günü, Atatürk Havalimanı'nı yıktıkları gün olarak kayıtlara geçmek istiyorlar" notuyla paylaşmıştı.

Kıdık, bugün ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada da İstanbul Havalimanı işletmesinin Abu Dabi Havalimanı'nın işletmecisi AUH firmasının satılmasıyla ilgili görüşmelerin sürdüğünü iddia ederek, "Abu Dabili firma, İstanbul'un Avrupa yakasında başka bir havalimanı istemiyor. Bu nedenle İstanbul Havalimanı'nı satabilmek için Atatürk Havalimanı'nı feda ediyorlar, garanti veriyorlar. Şimdi burayı alacak olan, Türk Hava Yolları'nın üzerine de çökecek mutlaka" demişti.

YORUMLAR
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Hapis cezası alan ve hakkında siyasi yasak getirilen Canan Kaftancıoğlu , 'Bundan sonra ne yapacaksınız?' sorusunu yanıtladı: Görevimin başındayım Hapis cezası alan ve hakkında siyasi yasak getirilen Canan Kaftancıoğlu , 'Bundan sonra ne yapacaksınız?' sorusunu yanıtladı: Görevimin başındayım CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları Mersin'de Toplandı., Kaftancıoğlu da Gündemdeydi CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları Mersin'de Toplandı., Kaftancıoğlu da Gündemdeydi

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk, Canan Kaftancıoğlu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Kaftancıoğlu: 'Yarın Saat 11.00'de Atatürk Havalimanı'na Gidiyoruz. Atatürk'e Sözümüz Var' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kaftancıoğlu: "Yarın Saat 11.00'de Atatürk Havalimanı'na Gidiyoruz. Atatürk'e Sözümüz Var" - Son Dakika
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