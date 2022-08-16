Kağıthane Belediyesinin gençlere tecrübe kazandıran "Deneyim Okulu" projesi tanıtıldı

Kağıthane Belediyesinin 15-21 yaş arasındaki gençlere yönelik belediyeye bağlı müdürlüklerde tecrübe imkanı sağladığı "Deneyim Okulu" projesi tanıtıldı.

Gençlerin kültür sanat, zabıta birimi, destek hizmeti, iş koordinasyonu, çevre koruma, sosyal yardım, veterinerlik, spor işleri, temizlik işleri, bilgi işlem ve fen işleri gibi çeşitli alanlarda 5 gün boyunca tecrübe edindikleri projenin tanıtımı, belediye bahçesindeki programla gerçekleştirildi.

Program, Deneyim Okulu projesine katılan öğrencilerin sahada aldıkları görevlerin anlatıldığı filmle başladı.

Burada konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya, Kağıthane Belediyesinin güzel hizmetlere öncülük ettiğini söyledi.

İlçedeki bütün gençlerin bu projeye katılmasını temenni eden Kaya, "Bu projeye katılmış her bir genç, restoranda sipariş verirken artık hizmet edenlere farklı davranacak. Sokakta dolaşırken, bir şey yiyip içerken çöpünü düşürmemek için daha dikkatli ve özenli davranacak. Eminim yolda çalışan işçi kardeşlerimizin alın terini gördükçe onlara su uzatacaklar. Bu projede yer alan kardeşlerimizin empati özelliğinin gelişeceğine inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de ilk haftası henüz biten projenin eylül ayının ikinci haftasına kadar süreceğini söyledi.

Öztekin, Milli Eğitim Bakanlığıyla görüşmelerinin ardından projenin okul döneminde de devam edebileceğini aktardı.

Bu projeyle gençlerin daha önce deneyimlemediği yeni alanlarla buluştuklarını anlatan Öztekin, "Mesela burada birçok arkadaşımız bir restoranda mutfağa girip yemek pişirmemiştir, herhangi bir şekilde çöp toplama işlemine girmemiştir, çim biçmemiştir, asfalt dökümüne katılmamıştır. Ağaç dikme ve ağaç budama gibi çok güzel projeleri de beraber izlemiş olduk. Aslında bunlar belediyemizin rutin hizmetleri. Hayata kazandırma açısından Kağıthane Deneyim Okulu projesini faaliyete geçirmiş olduk." diye konuştu.

Mevlüt Öztekin, projede yer alan gençlerin hem eğlendiğini hem de elde ettikleri deneyimleri güzel bir hatıra olarak taşıyacaklarını dile getirdi.

Gençlerle ilgili birçok proje yaptıklarına işaret eden Öztekin, "Genç Girişimci Merkezi" çalışmalarının devam ettiğini, ayrıca "Stüdyomuz Bizden" projeleriyle YouTuber olmak, kendi videosunu çekmek, şarkı söylemek veya radyocu olmak isteyenlerin bu tür etkinliklerden faydalandığını aktardı.

Proje sayesinde kedi fobisini yendi

Projeye katılan lise öğrencilerinden Rabia Akkurt, 5 gün boyunca farklı birimlerde görev aldığını söyledi.

İş deneyimi elde etmek için projeye katıldığını belirten Akkurt, "En çok veterinerliği sevdim. Alerjim olduğu için kedilerden korkumu bahane ediyordum ama artık kedilerden korkmuyorum. Gelecekte tıp okumak istiyorum ama veterinerlik de yazabilirim." dedi.

Tanıtım programı, konuşmalarının ardından öğrencilere katılım sertifikalarının takdimiyle sona erdi.