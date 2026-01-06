Kağıthane'de Berber Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Kağıthane'de Berber Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

Kağıthane\'de Berber Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti
06.01.2026 14:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Kağıthane'de motosikletin çarptığı berber Kenan Pala hastanede yaşamını yitirdi.

İstanbul Kağıthane'de işyerinden çıkan berber, yolun karşısına geçtiği sırada hızla ilerleyen motosiklet sürücüsünün çarpması sonucu ağır şekilde yaralandı. Talihsiz adam kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, feci kaza kameraya yansıdı.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre berber Kenan Pala (56), evine gitmek üzere iş yerinden çıkarak yürümeye başladı. Bu sırada 34 KYN 239 plakalı motosikletle yolda hızla ilerleyen Batuhan Y., yolun karşısına geçmek isteyen Pala'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Pala ağır şekilde yaralanırken ve motosiklet sürücüsü Batuhan Y. ise hafif şekilde yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Pala yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Batuhan Y.'nin ise tedavisinin devam ettiği hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Kağıthane, İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Kağıthane'de Berber Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Venezuela’da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir Venezuela'da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir?
Kaçak avcıya dev ceza Kaçak avcıya dev ceza
Rodriguez’den ilk kararname: ABD’ye destek verenler tutuklanacak Rodriguez'den ilk kararname: ABD'ye destek verenler tutuklanacak
İran’daki gösterilerde bilanço ağırlaşıyor Ölü sayısı 29’a yükseldi İran'daki gösterilerde bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 29'a yükseldi
Feci kazada bilanço ağır 1’i çocuk 3 yaralı Feci kazada bilanço ağır! 1'i çocuk 3 yaralı
Uyuşturucu soruşturmasında Ceyda Ersoy gözaltına alındı Uyuşturucu soruşturmasında Ceyda Ersoy gözaltına alındı

20:58
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı
20:48
Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı
Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı
19:52
Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
19:35
Canlı anlatım: Maç golle başladı
Canlı anlatım: Maç golle başladı
19:16
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
18:58
Bakan Güler’den, Suriye’de anlaşmaya yanaşmayan SDG’ye bir uyarı daha
Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 21:40:17. #7.11#
SON DAKİKA: Kağıthane'de Berber Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.