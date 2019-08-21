Son Dakika Haberleri: Kağıthane'de minibüs evin duvarına çarptı
Son Dakika Güncel Haber

Kağıthane'de minibüs evin duvarına çarptı

46 dakika önce

KAĞITHANE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs önce elektrik direğine daha sonra bir otomobil ile eve çarparak durdu.

Kağıthane'de minibüs evin duvarına çarptı, System.String[]
KAĞITHANE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs önce elektrik direğine daha sonra bir otomobil ile eve çarparak durdu. Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Seyrantepe Mahallesi Murat Sokak üzerinde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BNE 777 plakalı minibüs sürücüsü aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırımdaki elektrik direğine daha sonra da park halindeki otomobile ve eve çarparak durabildi. Minibüs içerisinde sıkışan sürücüyü görenler durumu hemen sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mahalle sakini Ali Altun "Şoför bağırarak geldi. Aşağı doğru gelirken frenleri tutmadı. Önce kaldırımdaki demirlere ve elektrik direğine vurdu. Daha sonra evin duvarına girdi" dedi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Seyrantepe Mahallesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 08:47 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



5 bin liralık otomobilin sürücüsüne 10 bin lira ceza kesildi
Ağaca çarpan otomobildeki anne- kız ağır yaralandı Polis servis aracı, yolcu otobüsüne çarptı: 3'ü polis, 8 yaralı Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 43 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 09:33:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kağıthane'de minibüs evin duvarına çarptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]