Kağıthane'de şantiyede işçilere korona virüs bilgilendirmesi - Son Dakika
Son Dakika Genel Kağıthane'de şantiyede işçilere korona virüs bilgilendirmesi - Son Dakika

Kağıthane'de şantiyede işçilere korona virüs bilgilendirmesi

6 saat önce

-Kağıthane'de şantiyede işçilere korona virüs bilgilendirmesi İnşaat işçileri sosyal mesafeyi ölçerken metre kullandı, ilginç anlar yaşandı Kağıthane Belediyesi ekipleri, ilçede çalışmaların devam ettiği şantiye alanlarında denetlemelerde bulundu.

- Kağıthane'de şantiyede işçilere korona virüs bilgilendirmesi

İnşaat işçileri sosyal mesafeyi ölçerken metre kullandı, ilginç anlar yaşandı

İSTANBUL - Kağıthane Belediyesi ekipleri, ilçede çalışmaların devam ettiği şantiye alanlarında denetlemelerde bulundu. Ekipler çalışanlara korona virüs hakkında bilgilendirmede bulunarak uyulması gerek kuralları hatırlattı. Şantiye çalışanları ise hem çalışmalarını hem de bilgilendirme anını metre ile sosyal mesafe kuralı ölçerek gerçekleştirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce yeni tip Korona virüsten korunmak ve güvenli bir çalışma ortamı sağlanması amacıyla şantiye alanlarında uyulması gereken kuralları içeren "Güvenli İnşaat" bilgilendirme broşürü yayınlandı. Salgının en başından beri şantiyelerde kontrollerde bulunan Kağıthane Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği birimi ekipleri de yayınlanan son bilgiler çerçevesinde inşaat alanlarına giderek işveren ve çalışanları bilgilendirdi. Kağıthane Belediyesinde İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanı olan Mustafa Kuşçu, Kağıthane zabıtasıyla birlikte inşaat alanlarına giderek buralarda alınan önlemleri yerinde inceledi. Bakanlık tarafından yayınlanan son bilgilendirmeleri inşaat çalışanlarıyla paylaşan Kuşçu, korona virüsten korunmak için alınması gereken önlemler hakkında konuşarak işçileri bilgilendirdi. Belediye ekiplerince getirilen maske, el sabunu ve dezenfektan gibi hijyen ürünleri inşaat çalışanlarına dağıtıldı.

Öte yandan, belediye ekiplerince bilgilendirme yapılırken bir araya gelen inşaat çalışanlarının, sosyal mesafeyi korumak için aralarındaki mesafeyi işleri gereği sürekli yanlarında taşıdıkları metre ile yaptıkları görüldü. İnşaat işçilerinin son derece hassas sosyal mesafe ölçüm yöntemi ortaya ilginç bir görüntü çıkardı.

Uzmanından, işverenlere Yeni tip Korona virüs uyarıları

Korona virüsle mücadele edilirken işverenlerin dikkat etmesi ve alması gereken önlemlerden bahseden Kağıthane Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Mustafa Kuşçu, "İşverenlerin, şantiyeler çok tehlikeli sınıfta bulunduğu için çalışanlarına mutlaka koruyucu donanımlarını, maske, eldiven ve baretini vermeden onları işe başlatmaması gerekiyor. Sosyal alanlar olan, yemekhaneler, tuvalet ve banyolarda mutlaka dezenfektan sabun ve su bulundurulması gerekiyor. Ateş ölçümü yapılmadan işe başlanmasın yani sabah ve akşam çalışanlara mutlaka ateş ölçümü yapılsın. Bunu da bir takip çizelgesi hazırlayarak düzenli bir hale getirsinler. ve alınan tüm bu tedbirler korku ve endişe ortamı oluşmaması için işçilerle mutlaka paylaşılsın" dedi.

"Kronik hastalığı olanlar ayırılmalı"

Bu süreçte şantiye alanlarında dikkat edilmesi gerekenlerin başında çalışanların genel sağlık durumlarının geldiğini belirten Kuşçu, "Kronik hastalığı olanların mutlaka ayırılması gerekiyor. Onlar riskli grupta olduğu için bu süreçte işe gelmemeli. İşverenler, çalışanları aralarında 1 buçuk metre olacak şekilde gruplara ayırarak çalıştırsın. Ortak kullanım alanlarında dezenfektana çok önem göstermeliler. Şantiye alanlarındaki dinlenme aralarını çalışanlarının sayısına göre ayarlasınlar. İş yerleri, şantiye alanları risk değerlendirme planlarını pandemiye göre güncelleyerek değiştirsinler ve mutlaka "Pandemi Acil Durum Planı" oluştursunlar ve bunu da çalışanlarına mutlaka bildirsinler" diye konuştu.

"Çapraz bulaşma"nın önlenmesi için yapılacaklar

İş yerleri ve şantiye alanlarında çalışanların "Çapraz bulaşma"ya sebep vermemeleri için dikkat etmeleri gerekenlerden bahseden Kuşçu, "Çalışma alanlarınsa işçilerin kıyafetlerini değiştirebilecekleri alanlar mutlaka oluşturulmalı, çalışanlar iş kıyafetlerini bu alanlarda giyinip çıkartmalı ve kişisel koruyucu donanımlarını burada bırakmalı. Çalışanlar daha sonra duşlarını alarak normal kıyafetleriyle evlerine gitmeliler. Bunun sebebi ise "Çapraz bulaşma"nın (Çapraz Kontaminasyon) engellenmesini sağlamaktır. Buradan aldığını eve taşıma riski olduğu için iş kıyafetlerinin kesinlikle iş yerinde bırakılması gerekiyor. Çalışanın iş kıyafetleri temiz ve kirli olarak ayrı dolaplarda olmalı. Çalışan bu alanda işe başlarken iş kıyafetlerini giymeli, iş bitiminde eve dönerken de kendi gündelik kıyafetlerini giymeli. Biz bununla ilgili denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Pandemiden önce baret, iş eldiveni vardı, şimdi ise maske ve siperlik de var"

Sultan Abdülaziz tarafından 160 yıl önce Saray Çamaşırhanesi olarak yaptırılan, şimdilerde devam eden restorasyon süreci sonunda çok amaçlı salon olarak kullanılması planlanan alanın şantiye şefi Faruk Şener, "Pandemiden önce baret, iş eldiveni gibi koruyucu ekipmanlarımız vardı. Şimdi ise bunlara ek olarak maske ve siperlik gibi, korona virüse karşı koruyucu önlemleri de ilave ettik. Bununla birlikte, çalışma alanımız belli olduğu, bu sebeple temas riskini azaltmak için personel sayımızı yarıya düştü. Bunun dışında istirahat saatlerimize düzenleme getirdik. Herkesin aynı anda istirahat etmeyeceği şekilde ayarladık" dedi.

"Sabah akşam ateş ölçümü yapıyoruz"

Çalışanların sağlık durumlarını kontrol etmek için sabah akşam ateş ölçümü yaptıklarını dile getiren Şener, "Sabah, mesaiye başlarken ilk ateş ölçümünü yapıyoruz. Gün içerisinde de ölçümlerimiz oluyor. Sabah ve akşam kesinlikle ateş ölçümünü yapıyoruz. Çalışanlarımız, iş kıyafetlerini mesai bitiminde burada değiştirip, normal kıyafetlerle eve gidiyor, bu da aldığımız önlemlerden bir başkası. Konu ile alakalı ilgili bakanlıkların mevzuatlarını takip ediyoruz. Belediye yetkilileri ve uzmanlar tarafından sürekli bilgilendiriliyoruz. Bizler de kendi personelimizi sürekli bilgilendiriyoruz" şeklinde konuştu.

Kağıthane'de şantiyede işçilere korona virüs bilgilendirmesi

Kağıthane, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 11:53 Kaynak: İHA


Son Dakika

Survivor ekibi İstanbul'a geldi, karantinada kalacaklar Ünlü modelin dantelli iç çamaşırlı fotoğrafına milyonlarca beğeni yağdı Merve Boluğur, kendisini tiye alan Şahan Gökbakar'a 10 yıl önce Berrak Tüzünataç'la öpüşme görüntülerinden gönderme yaptı Fatih Ürek, ablasının ölümünde yanında olmayan eski dostu Demet Akalın'ı sildi: Benim için bitti Yeşilçam'ın kötü kraliçesi bakın şimdilerde ne yapıyor! Acun Ilıcalı, Ersin'in köpeği hakkında konuştu: Kötü haberi Yılmaz Erdoğan verdi Sezen Aksu'nun satın aldığı Mehmet Akif Ersoy'un evi güzellik salonu oldu Ünlü sunucu Oylum Talu ve Methi Bengisu boşanma kararı aldı Şevval Şahin'in Instagram'daki pozları Şeyma Subaşı'ya benzetildi Survivor'dan elenen Ersin, adadan kırgın ayrıldığı Mert'in ailesini arayarak moral verdi Cuma günü sokağa çıkması serbest olan Aleyna Tilki, yasakları çiğneyerek Salı günü dışarı çıktı Şarkıcı İrem Derici, babasının evliliklerdeki "4 öpücük" formülünü anlattı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Dominik'teki vatandaşların kendi uçağıyla Türkiye'ye gelmesini sağlayan Acun Ilıcalı'ya teşekkür Kim der 70 yaşında diye! Ünlü modacı görüntüsüyle ağızları açık bıraktı Buket Aydın, 7 yıllık eşinden bir günde boşandı
Trump sınırsız fon sağlamayı planlıyor! Ocak ayına kadar 300 milyon doz korona aşısı hazır olabilir Trump sınırsız fon sağlamayı planlıyor! Ocak ayına kadar 300 milyon doz korona aşısı hazır olabilir         
18:03
Ormanda 8 saat işkence gören 2 çocuk annesi kadın yaşadığı dehşeti anlattı Ormanda 8 saat işkence gören 2 çocuk annesi kadın yaşadığı dehşeti anlattı         
18:02
Rakibinin kulağını ısıran Tyson yıllar sonra itiraf etti: 3 milyon dolarlık cezadan fazlasını kazandım Rakibinin kulağını ısıran Tyson yıllar sonra itiraf etti: 3 milyon dolarlık cezadan fazlasını kazandım         
18:00
Boğaziçi Üniversitesi, koronavirüs aşısı için Eylül 2021'i işaret etti Boğaziçi Üniversitesi, koronavirüs aşısı için Eylül 2021'i işaret etti         
17:49
Survivor ekibi İstanbul'a geldi, karantinada kalacaklar Survivor ekibi İstanbul'a geldi, karantinada kalacaklar         
17:43
Bakan Koca'nın iftar uyarısı Uşak'ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Bakan Koca'nın iftar uyarısı Uşak'ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
17:36
TFF'nin ligleri başlatma kararına tepki gösteren Adanaspor Yardımcı Antrenörü Olgun, görevini bıraktı TFF'nin ligleri başlatma kararına tepki gösteren Adanaspor Yardımcı Antrenörü Olgun, görevini bıraktı         
17:36
ABD'de 14 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1777 kişi hayatını kaybetti ABD'de 14 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1777 kişi hayatını kaybetti         
17:09
21 yaşındaki genç, fotoğraf çektirmek için çıktığı 150 metrelik tepeden düşerek hayatını kaybetti 21 yaşındaki genç, fotoğraf çektirmek için çıktığı 150 metrelik tepeden düşerek hayatını kaybetti         
17:05
Taziye evine giden kadın koronavirüs bulaştırdı, 30 ev karantinaya alındı Taziye evine giden kadın koronavirüs bulaştırdı, 30 ev karantinaya alındı         
17:00
Mbappe'nin hızına erişmek için 3 ay antrenma yapan İngiliz YouTuber, başarılı olamadı Mbappe'nin hızına erişmek için 3 ay antrenma yapan İngiliz YouTuber, başarılı olamadı         
16:58
Son Dakika: Bu geceden itibaren benzine 7, motorine 12 kuruş indirim geldi Son Dakika: Bu geceden itibaren benzine 7, motorine 12 kuruş indirim geldi         
16:44
Şanlıurfa Valisi: Yardım kuyruklarındaki yoğunluğun önüne geçemiyoruz Şanlıurfa Valisi: Yardım kuyruklarındaki yoğunluğun önüne geçemiyoruz         
16:34
MİT, PKK'nın sözde Mahmur üst düzey yöneticisi Galya Bekir'i etkisiz hale getirdi MİT, PKK'nın sözde Mahmur üst düzey yöneticisi Galya Bekir'i etkisiz hale getirdi         
16:34
İspanya'da çöp atmaya giderken farklı süper kahraman kostümü giyen baba-kız fenomen oldu İspanya'da çöp atmaya giderken farklı süper kahraman kostümü giyen baba-kız fenomen oldu         
16:33
Yıldırımların kendilerine has kokuları olduğunu biliyor muydunuz? Yıldırımların kendilerine has kokuları olduğunu biliyor muydunuz?         
16:17
14 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı 14 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı         
16:11
N'Sakala, Beşiktaş'la sözleşme imzaladığına dair çıkan haberleri yalanladı N'Sakala, Beşiktaş'la sözleşme imzaladığına dair çıkan haberleri yalanladı         
16:09
Trabzon'da havaların ısınmasıyla cadde ve sokaklar doldu, sosyal mesafe kuralı unutuldu Trabzon'da havaların ısınmasıyla cadde ve sokaklar doldu, sosyal mesafe kuralı unutuldu         
16:06
6 ilimizde mazot ve gübre desteği ödemeleri elektrik dağıtım şirketine mi aktarıldı? 6 ilimizde mazot ve gübre desteği ödemeleri elektrik dağıtım şirketine mi aktarıldı?         
15:58
İstanbul'da iş adamı Aydın Arvas'a silahlı saldırı! Saldırganların geliş anı kamerada İstanbul'da iş adamı Aydın Arvas'a silahlı saldırı! Saldırganların geliş anı kamerada         
15:52
Şarkıcı İrem Derici, babasının evliliklerdeki Şarkıcı İrem Derici, babasının evliliklerdeki "4 öpücük" formülünü anlattı         
15:48
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz         
15:44
Ünlü sunucu Oylum Talu ve Methi Bengisu boşanma kararı aldı Ünlü sunucu Oylum Talu ve Methi Bengisu boşanma kararı aldı         
15:31
Kasımpaşa'da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı Kasımpaşa'da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı         
15:08
Şevval Şahin'in Instagram'daki pozları Şeyma Subaşı'ya benzetildi Şevval Şahin'in Instagram'daki pozları Şeyma Subaşı'ya benzetildi         
15:07
Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı         
14:42
Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı         
14:38
Beşiktaş'ta koronavirüs testi pozitif çıkan 8 kişiden birinin Burak Yılmaz olduğu iddia edildi Beşiktaş'ta koronavirüs testi pozitif çıkan 8 kişiden birinin Burak Yılmaz olduğu iddia edildi         
14:33
Son Dakika: PKK'lı teröristler, Van'da Vefa Destek Grubu'na saldırdı: 2 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: PKK'lı teröristler, Van'da Vefa Destek Grubu'na saldırdı: 2 kişi hayatını kaybetti         
14:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2020 18:34:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kağıthane'de şantiyede işçilere korona virüs bilgilendirmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]