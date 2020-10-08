Kağıthane'nin ilk tematik caddesi açıldı - Son Dakika

Kağıthane'nin ilk tematik caddesi açıldı

08.10.2020 14:03

Kağıthane'nin ilk tematik caddesi açıldı Kağıthane'nin caddelerini ıhlamur kokuları saracak Kağıthane'nin ilk tematik caddesi Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in katılımıyla gerçekleşen törenle açıldı.

Kağıthane'nin ilk tematik caddesi açıldı

Kağıthane'nin caddelerini ıhlamur kokuları saracak

İSTANBUL - Kağıthane'nin ilk tematik caddesi Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in katılımıyla gerçekleşen törenle açıldı. Öztekin, "Caddeye 50'ye yakın Ihlamur ağacı diktik. Burayı keyifli bir cadde haline getirdik" dedi.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in seçimler öncesinde sözünü verdiği Tematik Caddeler Projesi ilk olarak Gürsel Mahallesi Bahçeler Caddesi'nde şekillendi. Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç, Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen açılış töreninde, ilçede yapılan ve yapılması planlanan çalışmalarla ilgili tanıtıcı filmler izletildi.

Açılış töreninde konuşan Öztekin, "Caddenin adı Bahçeler Caddesi idi ama bir tek ağaç dahi yoktu. 50'ye yakın Ihlamur ağacı diktik. Burayı keyifli bir cadde haline getirdik" dedi.

"Burayı keyifli bir cadde haline getirdik"

Açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Söz verdiğimiz 53 proje arasında bulunan "tematik caddeler"le ilgili açılışı gerçekleştiriyoruz. Üç ay önce bu caddeye geldiğimizde, buradaki arkadaşlar asfaltın kötü olduğunu ve yenilenmesi gerektiğini söyledi. Fakat buraya sadece asfalt yeterli değildi, kaldırım hiç yoktu. Caddenin adı Bahçeler Caddesi ama bir tek ağaç dahi yoktu. Bu yüzden tematik caddelerin ilkini burada uygulamak istedik ve 50'ye yakın ıhlamur ağacını buraya diktik. Nasip olur da haziran ayının ilk haftasında buraya gelirsek ıhlamur kokularını tatmış oluruz İnşallah. Buranın alt yapısı, yağmur suyu kanalları, fiber kablolarla ilgili her şeyini tamamlıyoruz. Yapılan çalışmalarla yaklaşık 300 metrelik caddemiz yokuşlu olmasına rağmen keyifli bir cadde haline geldi. Gürsel Mahallesi sakinlerimize hayırlı olsun diyorum. Aynı zamanda İlçe Toplum Sağlığı Merkeziyle ilgili buradaki caminin altındaki alanı hızlı bir şekilde bakımını ve onarımını tamamlayarak İlçe Sağlık Müdürlüğüne bugün teslim ettik" dedi.

Caddede neler yapıldı?

Önceleri kaldırımların dar ve yetersiz, asfaltın deformasyona uğradığı, elektrik hatlarının yer üstünde olduğu ve tehlike arz ettiği bir alan olan cadde Kağıthane Belediyesi'ne bağlı ekiplerce 2 ay gibi bir sürede yeni baştan inşa edildi. Çalışma alanı uzunluğunun 260 metre olduğu caddede yaya kaldırımları ve yollar genişletilerek araçlar için cep park alanları oluşturuldu. Bin 100 m2 kaldırım çalışması yapılan cadde yeni baştan 267 ton asfaltla kaplandı. Elektrik hatlarının yer altına alınmasıyla daha güvenli ve estetik bir görünüme kavuşan caddede ayrıca 45 adet ıhlamur ağacı dikimi de yapıldı. Bunların yanı sıra daha hızlı internet için fiberoptik kablolama altyapı çalışması uygulandı.

Caddeye bir de Aile Sağlığı Merkezi kazandırıldı

Kağıthaneli vatandaşların kullanımına sunulan Bahçeler Tematik Caddesi ile birlikte mahallede bir de aile sağlığı merkezi açıldı. Önceleri Gürsel Mahallesi Merkez Camisi'nin depo ve dükkan olarak kullandığı 250 m2 alan, ekiplerce Aile Sağlığı Merkezine dönüştürüldü. Kağıthane Belediyesi düzenlediği açılış programıyla Gürsel Mahallesi Bahçeler Caddesi ve Aile Sağlığı Merkezi'ni hizmete sunulmuş oldu.

Kağıthane'nin ilk tematik caddesi açıldı
Kağıthane'nin ilk tematik caddesi açıldı
Kağıthane'nin ilk tematik caddesi açıldı
Kağıthane'nin ilk tematik caddesi açıldı
Kağıthane'nin ilk tematik caddesi açıldı
Kağıthane'nin ilk tematik caddesi açıldı
Kağıthane'nin ilk tematik caddesi açıldı

Mevlüt Öztekin, Kağıthane, Ihlamur, Açılış, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kağıthane'nin ilk tematik caddesi açıldı - Son Dakika

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