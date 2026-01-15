Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan Kağızman- Ağrı kara yolu ulaşıma açıldı.
Kentte etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 2 gün önce ulaşıma kapatılan yolda Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Kar kalınlığının yer yer 2-3 metreyi bulduğu Kağızman-Ağrı kara yolunda gece gündüz çalışma yapan ekipler yolu ulaşıma açtı.
Ekipler, kar püskürtme (rotatif) aracı ile yol genişletme çalışmasını sürdürüyor.
Son Dakika › Güncel › Kağızman-Ağrı Yolu Ulaşıma Açıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?