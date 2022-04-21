Kağızman'da 3. Tiyatro Festivali düzenlendi - Son Dakika
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Kağızman'da 3. Tiyatro Festivali düzenlendi

21.04.2022 16:36
Kağızman'da 3. Tiyatro Festivali düzenlendi

Kağızman ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 3. Tiyatro Festivali düzenlendi.

Kağızman ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 3. Tiyatro Festivali düzenlendi.

Kağızman Kaymakamlığı, Kağızman Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen festivale çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Erzurum Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenen ve ana temasını mutluluk için sahip olunması gereken temel değerlerin oluşturduğu "İbiş işbaşında ve fıkradan hisseler" oyunu çocuklarla buluştu.

Mutlu olmak için sahip olunması gereken değerleri eğlenceli ve eğitici bir şekilde çocuklara anlatmak üzere pedagog gözetiminde hazırlanan oyun, aileler tarafından da beğenildi.

Oyunda, arkadaşlığın, arkadaşlara iyi davranmanın, yardımlaşma ve paylaşmanın, çevreyi ve doğayı korumanın, empati ve hoşgörünün önemi çocuklara eğlenceli bir şekilde anlatılıyor.

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Hisarcık, Kağızman, oyunlar, Tiyatro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kağızman'da 3. Tiyatro Festivali düzenlendi - Son Dakika


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