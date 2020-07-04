Kağızman'da maske takma zorunlu hale getirildi - Son Dakika

Kağızman Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca Kağızman ilçesi Karabağ ve Şabanköyü ile birlikte merkez Zuvar mahallesi orta yol sokakta bulunan evler karantinaya alındı. İlçe genelinde maske takma zorunluluğu getirildi.



Kars'ın Kağızman ilçesinde son 1 haftada ilçe dışından gelenler ve toplu taziye ve nişan gibi yerlerde bulunanların dikkatsiz davranmaları nedeniyle vaka sayılarında artış görüldü. Bunun üzerine harekete geçen Kağızman Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu vaka görülen 2 köy ve 1 mahallede bulunan evleri karantinaya alarak belediye hoparlörlerinde Kağızman geneli maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığını ve kurallara uyulmasının gerektiğini aynı zamanda maske takmayanlar için 900 TL cezayı işlem uygulanacağını anonsları ilçe halkına duyurdu.



Karantinaya alınan köylerin girişiş ve çıkışlarını jandarma kapatırken Zuvar mahallesi orta yol sokakta giriş çıkışlar polis tarafından kapatılarak yasaklandı. - KARS