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Son Dakika 3. Sayfa Kağızman ve Digor'da PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı

Kağızman ve Digor'da PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı

6 saat önce

Kağızman ve Digor'da terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda örgüt mensupları ile irtibatlı oldukları iddiasıyla aralarında Kağızman Belediye eski Başkanı M.A., Dağpınar Belediye Başkan Adayı E.E. ve eski İl Genel Meclis üyesi S.M.'nin de olduğu şüpheli 9 gözaltına alındı.

Kağızman ve Digor'da PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı, System.String[]

Kağızman ve Digor'da terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda örgüt mensupları ile irtibatlı oldukları iddiasıyla aralarında Kağızman Belediye eski Başkanı M.A., Dağpınar Belediye Başkan Adayı E.E. ve eski İl Genel Meclis üyesi S.M.'nin de olduğu şüpheli 9 gözaltına alındı.


Kars Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK mensuplarıyla irtibatlı olduğu öne sürülen 9 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.


Yakalama kararı üzerine harekete geçen TEM ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda aralarında olduğu şüpheli 9 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


TEM ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin ikamet ve üst aramalarında, bir (1) adet ruhsatsız tabanca ile buna ait on iki (12) adet fişek ve (2) adet şarjör, iki (2) adet kurusu sıkı tabanca ile bunlara ait on dört (14) adet fişek, iki (2) adet ruhsatsız pompalı tüfek ile bunlara ait otuz altı (36) adet fişek, çok sayıda hakkında toplatma kararı bulanan kitap ve dergi, çok sayıda cep telefonu, sim kart, hafıza kartı, laptop vb. dijital materyaller ile muhtara ait bir (1) adet ruhsatlı tabanca'ya el konuldu. - KARS

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:10 Kaynak: İHA
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