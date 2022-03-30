Kahramankazan'da Sosyal Destek Merkezi açıldı - Son Dakika

Kahramankazan Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların temel ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılanması için Sosyal Destek Merkezi uygulamasını hayata geçirdi.

Proje kapsamında, Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce tespit edilen ilçedeki ihtiyaç sahibi aile ve vatandaşlara, Kahraman Kart verilecek.

İhtiyaç sahipleri de Kahraman Kartları ile, Sosyal Destek Merkezi'nden istedikleri ürünleri ücretsiz temin edebilecek.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz da Sosyal Destek Merkezi'nde incelemelerde bulunarak, işleyişle ilgili bilgi aldı.

Kahramankazan'da büyük bir aile olduklarını aktaran Oğuz, şöyle konuştu:

"Ailemizin hiçbir ferdini yalnız bırakmıyoruz. İhtiyaç sahipleri aile ve vatandaşlarımız için ise ayrıca bir hassasiyet gösteriyoruz. Kendilerine yaptığımız sosyal yardımlarımızı artık Sosyal Destek Merkezi'miz ile daha hızlı ve konforlu şekilde koordine edeceğiz. İhtiyaç sahibi ailelerimiz ve vatandaşlarımız bu merkezden içerisinde puan yüklü olan Kahraman Kartları ile istediklerini alabilecek. Biz büyük bir aileyiz, mutluluk paylaşıldıkça çoğalır."

Oğuz, projenin ilerleyen zamanda daha da büyüyeceğini belirterek, Kahraman Kart ve Sosyal Destek Merkezinin ilçeye hayırlı olmasını temenni etti.