Son Dakika Haberleri: Kahraman Mehmetçiğe Moral Mektubu

Kahraman Mehmetçiğe Moral Mektubu

38 dakika önce

Malatya'da Sümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından Moral Mektubu eTwinning projesi kapsamında, Mehmetçiğe moral mektupları gönderildi.

Kahraman Mehmetçiğe Moral Mektubu, System.String[]
Malatya'da Sümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından Moral Mektubu eTwinning projesi kapsamında, Mehmetçiğe moral mektupları gönderildi.

Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi fuaye alanında düzenlenen projenin açılış törenine Malatya Valisi Aydın Baruş, 2.Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hançeri Sayat,7. Anajet Üs Komutanı Hv. Tuğgeneral Selim Karsavuranoğlu, Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, İl Müftüsü Ümit Çimen, Malatya Girişim Gurubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Kavuk ile çok sayıda davetli katıldı.

Projeye katılan diğer okulların hazırladığı fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezen Vali Baruş ve diğer davetliler daha sonra kahraman Mehmetçiğe moral mektubu projesi kapsamında askerlere mektup yazdı. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:20 Kaynak: İHA

Malatya Valisi, Ordu, Anadolu Lisesi, Malatya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Okulu Ziyaret Eden AK Partili Aday, Öğretmenler Odasına Alınmadı Temel Karamollaoğlu, Tartışmaya Yol Açan Ordu Adayını Böyle Savundu: Etkin Pişmanlık

Son Dakika! Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Demokrat Partinin Başkan Adayı Olacak 3 İşçinin Öldüğü Maden Faciasıyla İlgili İşletme Sahibinin de Aralarında Olduğu 3 Kişi Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 17:58:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahraman Mehmetçiğe Moral Mektubu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]