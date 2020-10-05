Kahramankazan'a 10 milyon liralık spor yatırımı - Son Dakika

Kahramankazan'a 10 milyon liralık spor yatırımı

Kahramankazan Belediyesi ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında imzalanan protokol ile ilçeye 10 milyon lira tutarında spor yatırımı yapılacak.

Kahramankazan'a 10 milyon liralık spor yatırımı, System.String[]

Kahramankazan Belediyesi ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında imzalanan protokol ile ilçeye 10 milyon lira tutarında spor yatırımı yapılacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramankazan Belediyesi ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında, ilçede yenileme çalışmalarına 2017'de başlanan ancak, yaşanan aksaklıklar nedeniyle atıl vaziyette bulunan çim sahanın yerine bir şehir stadyumu yapılmasına ilişkin protokol imzalandı.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik arasında imzalanan protokol kapsamında söz konusu çim sahanın yerine 5 bin kapasiteye sahip bir şehir stadyumu inşa edilecek. İnşa edilecek şehir stadyumunda çim sahanın yanı sıra ilgili donatılar da yer alacak.

Yapılacak ihalenin ardından inşaat çalışmalarına başlanacak olan şehir stadyumunun en kısa sürede tamamlanması planlanıyor. 55 bin nüfuslu Kahramankazan böylece, 5 bin kişi kapasiteli bir şehir stadyumuna kavuşurken, aynı zamanda Ankara için de önemli bir spor yatırımına ilçe sınırların içinde ev sahipliği yapmış olacak. Oğuz ve Bozgeyik arasında imzalanan protokol kapsamında ayrıca, içinde iki adet halı sahanın da olacağı bir spor kompleksi yapılacak.

Başkan Oğuz ve Başkan Bozgeyik arasında ayrıca, Kahramankazan'a yeni bir spor salonu kazandırılması yönünde de prensip anlaşmasına varıldı. Spor salonunun inşasına ise gelecek yıl başlanacak. Kahramankazan böylece, var olan spor salonunun yanı sıra modern bir spor salonuna daha sahip olmuş olacak.

Spor Toto Teşkilat Başkanı Bozgeyik, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı olarak sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarını belirterek, bu kapsamda Kahramankazan'a da ellerinde gelen tüm desteği verecekleri söyledi. Bozgeyik, şehir stadyumu ve diğer yatırımların ilçeye hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

Belediye Başkanı Oğuz ise, 55 bin nüfuslu Kahramnanakazan'ın sporcu bir ilçe olduğunu belirterek, Belediye Spor Kulübü'nde 1500 lisanslı sporcunun bulunduğunu, ayrıca ilçede 5 bine yakın da aktif sporcu bulunduğunu vurguladı.

Oğuz, protokol kapsamında yapılacak şehir stadyumu ve spor kompleksi ile yapımına gelecek sene başlanacak olan spor salonunun ilçelerine spor alanında büyük bir değer katacağını söyledi. Oğuz, Kahramankazan Belediyesi olarak spora ve sporculara yönelik önemli destekler sağladıklarının altını çizdi.

İlçelerindeki spor faaliyetlerine büyük bir değer ve artı katacak olan şehir stadyumu, spor kompleksi ve spor salonu için Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve Teşkilat Başkanı Bozgeyik'e tüm ilçe halkı adına teşekkür eden Oğuz ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanlığınca ilçelerine yapılan gençlik merkezi için de şükranlarını sundu.

Bakan Kasapoğlu, Kahramankazan'a yaptığı ziyarette spor ve gençlik alanında ilçede hayata geçirilecek çalışmalara her zaman destek vereceklerini kaydetmişti.

Kahramankazan, Serhat Oğuz, Spor Toto, Protokol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 12:25 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramankazan'a 10 milyon liralık spor yatırımı - Son Dakika

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