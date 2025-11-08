Kahramankazan Belediyesi Yeni Araç Filosu ile Hizmet Kalitesini Artırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kahramankazan Belediyesi Yeni Araç Filosu ile Hizmet Kalitesini Artırıyor

08.11.2025 14:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramankazan Belediyesi, filosuna eklediği yeni araçlarla hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor. Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, şeffaf belediyecilik anlayışıyla yeni araçların tanıtımını yaptı.

(ANKARA)- Kahramankazan Belediyesi, filosuna 1 adet beton pompası, 5 adet çöp kamyonu, 2 adet binek otomobil, 1 adet minibüs ve 1 adet hasta nakil aracı ekledi.

Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, ilçeye daha kaliteli ve etkin hizmet sunmak amacıyla belediyenin araç filosunu genişlettiklerini açıkladı. Geçen ekim ayı meclis toplantısında sınırlı imkanlarla büyük bir gayret içinde olduklarını vurgulayan Başkan Çırpanoğlu, çabalarının sonuç vermesi halinde hibe, görevlendirme ve öz kaynakları kullanma yoluyla yeni araçlar temin edeceklerini belirtmişti. Çırpanoğlu, bu sözünü yerine getirmenin gururunu yaşadıklarını ifade ederek, belediye binası önünde sergilenen yeni hizmet araçlarını vatandaşlarla paylaştı. "Yeni hizmet araçlarımız hayırlı olsun" pankartıyla tanıtılan araçlar arasında 1 adet beton pompası, 5 adet çöp kamyonu, 2 adet binek otomobil, 1 adet minibüs ve 1 adet hasta nakil aracı yer aldı.

"Yeni hizmet araçlarımız ilçemize hayırlı olsun"

Göreve geldikleri günden bu yana verdikleri sözleri birer birer yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Çırpanoğlu, şeffaf belediyecilik anlayışını önemsediklerini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Kahramankazan'a yaptığımız her hizmette olduğu gibi, bu hizmetleri gerçekleştirirken de hesap verilebilirlik ilkesini ön planda tutuyoruz. Çok şükür bugüne kadar hesabını veremeyeceğimiz hiçbir hizmetimiz olmadı. Yapılan tüm hizmetlerin ve alınan araçların hangi yollarla temin edildiğini hem meclis toplantılarımızda hem de vatandaşlarımızla paylaştığımız bilgilendirmelerde açıkça ifade ettik. Beytülmal bilinciyle hareket etmeye Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Yeni hizmet araçlarımız ilçemize hayırlı, uğurlu olsun."

Kaynak: ANKA

Selim Çırpanoğlu, Yerel Haberler, Kahramankazan, Belediye, Ekonomi, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramankazan Belediyesi Yeni Araç Filosu ile Hizmet Kalitesini Artırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alman model Diana Fast, Miss Universe 2025’ten çekildi ve nedenini açıkladı Alman model Diana Fast, Miss Universe 2025'ten çekildi ve nedenini açıkladı
“Süreç sadece AK Parti ve MHP’nin değil“ diyen Öcalan’dan CHP’ye mesaj "Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil" diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj
’’Mutfakta tüp boş’’ diyen CHP’li Akay’a Bakan Bayraktar’dan yanıt: Çünkü doğalgaz kullanıyorlar ''Mutfakta tüp boş'' diyen CHP'li Akay'a Bakan Bayraktar'dan yanıt: Çünkü doğalgaz kullanıyorlar
Q Yatırım Bankası’na tefecilik soruşturması 3 yönetici gözaltında Q Yatırım Bankası'na tefecilik soruşturması! 3 yönetici gözaltında
MasterChef Türkiye’de haftanın son eleme adayları belli oldu MasterChef Türkiye'de haftanın son eleme adayları belli oldu
Bu dizilerde servet kazanıyorlar: En çok ücret alan erkek oyuncular belli oldu Bu dizilerde servet kazanıyorlar: En çok ücret alan erkek oyuncular belli oldu

14:26
Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek
Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek
13:59
Avukatı Açıkladı Ferdi Tayfur’un gerçek serveti ortaya çıktı
Avukatı Açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı
13:57
Taraftarlar heyecandan bayılacak Galatasaray’a bir Osimhen daha geliyor
Taraftarlar heyecandan bayılacak! Galatasaray'a bir Osimhen daha geliyor
13:53
Zafer Günü’nde Aliyev’den Ermenistan’a olay gönderme: Hayalleri gerçek oldu
Zafer Günü'nde Aliyev'den Ermenistan'a olay gönderme: Hayalleri gerçek oldu
13:44
Parfüm deposundaki yangında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu
Parfüm deposundaki yangında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu
12:45
KPSS birincisi genç, kuryelik yapıyor
KPSS birincisi genç, kuryelik yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2025 14:36:35. #7.12#
SON DAKİKA: Kahramankazan Belediyesi Yeni Araç Filosu ile Hizmet Kalitesini Artırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.