Kahramankazan Belediyesi Yeni Araç Filosu ile Hizmet Kalitesini Artırıyor

(ANKARA)- Kahramankazan Belediyesi, filosuna 1 adet beton pompası, 5 adet çöp kamyonu, 2 adet binek otomobil, 1 adet minibüs ve 1 adet hasta nakil aracı ekledi.

Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, ilçeye daha kaliteli ve etkin hizmet sunmak amacıyla belediyenin araç filosunu genişlettiklerini açıkladı. Geçen ekim ayı meclis toplantısında sınırlı imkanlarla büyük bir gayret içinde olduklarını vurgulayan Başkan Çırpanoğlu, çabalarının sonuç vermesi halinde hibe, görevlendirme ve öz kaynakları kullanma yoluyla yeni araçlar temin edeceklerini belirtmişti. Çırpanoğlu, bu sözünü yerine getirmenin gururunu yaşadıklarını ifade ederek, belediye binası önünde sergilenen yeni hizmet araçlarını vatandaşlarla paylaştı. "Yeni hizmet araçlarımız hayırlı olsun" pankartıyla tanıtılan araçlar arasında 1 adet beton pompası, 5 adet çöp kamyonu, 2 adet binek otomobil, 1 adet minibüs ve 1 adet hasta nakil aracı yer aldı.

"Yeni hizmet araçlarımız ilçemize hayırlı olsun"

Göreve geldikleri günden bu yana verdikleri sözleri birer birer yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Çırpanoğlu, şeffaf belediyecilik anlayışını önemsediklerini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Kahramankazan'a yaptığımız her hizmette olduğu gibi, bu hizmetleri gerçekleştirirken de hesap verilebilirlik ilkesini ön planda tutuyoruz. Çok şükür bugüne kadar hesabını veremeyeceğimiz hiçbir hizmetimiz olmadı. Yapılan tüm hizmetlerin ve alınan araçların hangi yollarla temin edildiğini hem meclis toplantılarımızda hem de vatandaşlarımızla paylaştığımız bilgilendirmelerde açıkça ifade ettik. Beytülmal bilinciyle hareket etmeye Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Yeni hizmet araçlarımız ilçemize hayırlı, uğurlu olsun."