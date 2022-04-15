Kahramankazan'da camiye gelen çocuklara hediyeler veriliyor - Son Dakika
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Kahramankazan'da camiye gelen çocuklara hediyeler veriliyor

15.04.2022 13:19

Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ Camisi'ne teravih namazı kılmaya gelen çocuklara, camiyi sevdirmek amacıyla çeşitli hediyeler takdim ediliyor.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ Camisi'ne teravih namazı kılmaya gelen çocuklara, camiyi sevdirmek amacıyla çeşitli hediyeler takdim ediliyor.

İlçede Diyanet İşleri Başkanlığınca başlatılan "Aileni al camiye gel" projesi kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Cami imamı Mustafa Şeker, teravih öncesi aileleriyle birlikte camiye gelen çocuklara çeşitli hediyeler veriyor, sohbet ediyor, birlikte ilahiler söylüyor.

Cami İmamı Mustafa Şeker AA muhabirine, ramazan öncesi ve ramazanda yaptıkları çeşitli etkinliklerle çocukların camiye bakışlarının değiştiğini söyledi.

Projeyle çocukların camiye gelme isteğinin arttığını belirten Şeker, "Gönüllü geliyorlar. Velileri çocukların 'Anne, baba beni camiye götür, hadi camiye gidelim' dediklerini aktarıyor. Camimiz büyük olduğu için bir kısmında çocuklar için oyun alanı oluşturduk. Cami çocuk sesleriyle cıvıl cıvıl oldu, şenlendi. Çocuklar ve ailelerinde cami konusunda bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bunda da önemli mesafe aldığımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Kahramankazan'da camiye gelen çocuklara hediyeler veriliyor
Kahramankazan'da camiye gelen çocuklara hediyeler veriliyor
Kahramankazan'da camiye gelen çocuklara hediyeler veriliyor

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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