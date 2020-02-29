Kahramankazan'da "Şehit ve devlet büyüklerinin emanetleri sergisi" açıldı - Son Dakika
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Kahramankazan'da "Şehit ve devlet büyüklerinin emanetleri sergisi" açıldı

6 saat önce

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, Türkiye'nin farklı yerlerindeki terör olaylarında hayatlarını kaybeden şehitlerin kıyafet ve eşyalarından oluşan "63. Şehit ve devlet büyüklerinin emanetleri sergisi" açıldı.

Kahramankazan'da

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, Türkiye'nin farklı yerlerindeki terör olaylarında hayatlarını kaybeden şehitlerin kıyafet ve eşyalarından oluşan "63. Şehit ve devlet büyüklerinin emanetleri sergisi" açıldı.

Kahramankazan Belediyesince belediye binasının giriş katında düzenlenen serginin açılışı Kaymakam Engin Aksakal, Belediye Başkanı Serhat Oğuz ile gaziler ve şehit ailelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Sela ve Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından şehit eşlerinin konuşma yaptığı programda daha sonra katılımcılar, sergiyi gezdi.

Sergi sorumlusu Menderes Kılıçarslan, sergilenen eşyalar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Serginin açılmasına katkı sağlayanlara da günün anısına teşekkür plaketi sunuldu.

Gelecek hafta sonuna kadar açık kalacak sergide 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefat ettiği gün giydiği gömlekten helikopter kazasında yaşamını yitiren Muhsin Yazıcıoğlu'nun gömleğine, şehit polis Memuru Fethi Sekin'in üniformasından şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın kravatına kadar 218 kıyafet ve eşya yer alıyor.

Öte yandan Kahramankazan Belediyesi tarafından, İdlib'de şehit olan askerler için Merkez Camisi'nde öğle namazından önce mevlit okutuldu, şehitler için dua edildi.

Programın ardından vatandaşlara lokma tatlısı ikram edildi.

Kahramankazan, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 04:42 Kaynak: AA
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