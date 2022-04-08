Kahramankazan'da "Yunus Emre" konulu konferans düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Kahramankazan'da "Yunus Emre" konulu konferans düzenlendi

08.04.2022 14:21
Kahramankazan'da "Yunus Emre" konulu konferans düzenlendi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerine yönelik, Yunus Emre ve Yunus Emre Divanı konulu konferans düzenlendi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerine yönelik, Yunus Emre ve Yunus Emre Divanı konulu konferans düzenlendi.

Kahramankazan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turan Karataş, Yunus Emre'nin, Türk kültürünü, tarihini, edebiyatını ve medeniyetini mayalayan isimlerden birisi olduğunu söyledi.

Yunus Emre'nin Türk şairlerinin piri olduğunu ifade eden Karataş, "Türkçe'nin şiir dili olarak kıvama girmesi ve bizim bir duygu seli olarak içimize akması Yunus sayesinde olmuştur. Yunus bir Türkmen bilgesidir. Hoca Ahmet Yesevi'nin Türkistan'da tutuşturduğu hikmet meşalesini Anadolu'da köyden köye, şehirden şehire gezdiren, gönüllere ışık düşüren bir derviştir." diye konuştu.

Katılımcılara Yunus Emre'nin Divanı'nı okumalarını da tavsiye eden Karataş, ardından öğretmenlerden gelen soruları yanıtladı.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım ile ilçedeki okullarda görevli din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri katıldı.

YORUMLAR
500
Çiftçilere tohum dağıtıldı Çiftçilere tohum dağıtıldı Ankara'da çiftçilere tohum dağıtıldı Ankara'da çiftçilere tohum dağıtıldı

Kahramankazan, Yunus Emre, Karataş, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramankazan'da 'Yunus Emre' konulu konferans düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
15:41 Bu iddia çok konuşulur! Medipol Başakşehir'e 500 milyon dolarlık teklif
15:37 Uzmanlar gün vererek uyardı: Sıcaklıklar 12 derece düşüyor, bazı illere kar geliyor
15:33 2007 yılında trafik kazasında yaşamını yitiren Barış Akarsu'nun hayatı sinema filmi oluyor
15:24 Genç kız ailesini evlilik için ikna edemeyince kendini 4'üncü kattan attı
15:17 Arkadaşını boğazını cam parçasıyla keserek öldürmüştü: Cinayetin nedeni "kız meselesi" çıktı
15:13 Kargo grubunun eski solisti Koray Candemir'den annesi Solmaz Candemir'e veda!
14:58 Korkunç görüntü: Çin'de korona olan adamın köpeğini virüs bulaştırmasın kürekle döve döve öldürdüler
14:31 Sibel Can kayınvalide oluyor! Oğlu Engincan Ural sevgilisine evlenme teklifi etti
14:28 Tarım Kredi marketleri ile Et ve Süt Kurumu'nda ucuz et satışı başladı: İşte etiketlerdeki fiyatlar
14:26 Slovakya'dan bir ilk: Ukrayna'ya Sovyetler döneminden kalma S-300 hava savunma sistemi gönderdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 15:48:40. #1.13#
SON DAKİKA: Kahramankazan'da "Yunus Emre" konulu konferans düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement