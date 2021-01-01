Kahramanlara Vali'den ödül - Son Dakika

Kahramanlara Vali'den ödül
01.01.2021 15:12
Suriye'de ki görevlerini başarıyla tamamlayan Sivas Özel Harekat Şube Müdürlüğü polislerini Vali Salih Ayhan 'Başarı Belgesi'yle ödüllendirdi.
Suriye'de ki görevlerini başarıyla tamamlayan Sivas Özel Harekat Şube Müdürlüğü polislerini Vali Salih Ayhan 'Başarı Belgesi'yle ödüllendirdi.
Suriye'de görevini başarıyla tamamlayan ve bir süre önce Sivas'a dönen Sivas Özel Harekat Şube Müdürlüğü polisleri, Vali Salih Ayhan tarafından 'Başarı Belgesi' ile ödüllendirildi. PÖH Timlerinin yeni yılını da kutlayan Vali Ayhan, "Sizlerle gurur duyuyoruz" dedi. Programda, Özel Hareket Şube Müdürü Selahattin Koç, müdürlüğün faaliyetleri hakkında da bilgi verdi. Vali Salih Ayhan, ülkemizin sınır bütünlüğü için her daim kahramanlık örneği gösteren Özel Harekat Polislerine teşekkür ederek, "Sizler her şeyin en iyisine layıksınız" şeklinde konuştu. - SİVAS
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