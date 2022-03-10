Kahramanmaraş'a arkeoloji parkı kurulacak - Son Dakika
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Kahramanmaraş'a arkeoloji parkı kurulacak

10.03.2022 16:16
Kahramanmaraş'a arkeoloji parkı kurulacak

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine arkeoloji parkı kurulması için belediye ile müze müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine arkeoloji parkı kurulması için belediye ile müze müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Afşin Belediyesi Sebahattin Atalay Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, müzede, ilçe genelinde bulunan tarihi eserler ile Roma ve Bizans dönenime ait yüzey kalıntılarının sergileneceğini belirtti.

Güven, amaçlarının ilçedeki tarihi eserleri turizme kazandırmak olduğunu ifade ederek, "Projemizi Kahramanmaraş Müzesiyle yürüteceğiz. Eserlerin restorasyonundan temizlenmesine, yerlerine yerleştirilmesine kadar müzemiz yardımcı olacak. İnşallah havaların düzelmesiyle birlikte hem sergi alanın yapılmasına hem de eserlerin taşınması işine başlayacağız. Açık hava arkeoloji parkını, yaz aylarında ilçe halkımıza ve turizme kazandırmak istiyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

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Mehmet Fatih Güven, Kahramanmaraş, Arkeoloji, Müze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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