Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'a İstiklal Madalyası Verilişinin Yıl Dönümü

Kahramanmaraş'a İstiklal Madalyası Verilişinin Yıl Dönümü

2 saat önce

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş'a İstiklal Madalyası verilişinin 94. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kahramanmaraş'a İstiklal Madalyası Verilişinin Yıl Dönümü, System.String[]
Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş'a İstiklal Madalyası verilişinin 94. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özkan, mesajında, şehrin işgal altında olmasını hiçbir zaman kabul etmeyen Maraş halkının, zor koşullar altında büyük bir mücadele örneği sergileyerek Kurtuluş Savaşı'nın ilk kıvılcımını ateşlediğini belirtti.

Kendi şehirlerini kurtaran kahramanların, işgal altındaki şehirlerin de yardımına koşarak birlik ve beraberliğiyle Anadolu'ya örnek olduğunu aktaran Özkan, şunları kaydetti:

" Arslan Bey, Sütçü İmam, Rıdvan Hoca, Senem Ayşe, Mıllış Nuri ve daha nice adını sayamadığımız milli mücadelemizin kahramanları sayesinde kazanılan bu zafer, TBMM'nin de büyük övgüsüne mazhar olmuş, 5 Nisan 1925'te Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası ile taçlandırılmıştır. Kahraman ecdadın vatan sevgisini, zalimlere karşı dik duruşunu, birlik ve beraberlik ruhunu hep yaşatacağız. Bu vesileyle şehrimize Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası verilişinin 94. yıl dönümünü kutluyor, bizlere bu gururu yaşatan aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi minnet, rahmet ve şükranla anıyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:24 Kaynak: AA

Arslan Bey, Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş, Güncel
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