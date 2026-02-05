Kahramanmaraş Depremi İçin Lokma Hayrı Yapıldı

Devlet Memurları Konfederasyonu tarafından Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için Kuğulu Park'ta lokma hayrı yapıldı.

6 Şubat 2023'teki deprem felaketinin üzerinden 3 yıl geçti. Yaşanan felakette hayatını kaybedenler için Devlet Memurları Konfederasyonu tarafından Ankara'daki Kuğulu Park'ta lokma dağıtılarak, fotoğraf sergisi düzenlendi. 6 Şubat deprem felaketinin acılarını tekrar gündeme getirmek istediklerini ifade eden Devlet Memurları Konfederasyonu Genel Sekreteri Tuncay Cengiz, "İçimiz yanıyor. Aradan geçen 3 yıllık süreye rağmen kaybettiğimiz vatandaşlar, orada yaşanan acılar ve trajediler bizlere çok şey öğretti. O gün birlik ve beraberlik içerisinde tüm ülke olarak, devlet ve millet olarak beraberliğimizi ve dayanışmamızı gösterdik. Bugün de yine aynı şekilde bizler aynı dayanışmayı, aynı birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmaya çalışıyoruz. Allah inşallah böyle felaketleri ülkemize bir daha yaşatmaz" dedi.

"Deprem değil, çürük binalar öldürüyor"

Depremin değil çürük binaların öldürdüğünü vurgulayan Cengiz, "Bizler kamu çalışanları olarak gerek denetim görevlerimizde, gerek mühendislik hizmetlerimizde dikkat etmemiz gereken çok şeyler olduğunu biliyoruz. Gerek şehir planlamaları, gerekse inşaatların yapım teknikleri konusunda. Şu an içinde bulunduğumuz döneme baktığınız zaman ilerlemiş bir teknoloji içerisinde mühendislik hizmetlerinin artık en uç seviyeye çıktığı bir dönemde bizler kamu çalışanları olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmeye hazırız" şeklinde konuştu. - ANKARA