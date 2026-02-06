Kahramanmaraş depremlerinde ölenler için okullarda saygı duruşu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kahramanmaraş depremlerinde ölenler için okullarda saygı duruşu

Kahramanmaraş depremlerinde ölenler için okullarda saygı duruşu
06.02.2026 11:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANKARA'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yılında, depremde hayatını kaybedenler için Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

ANKARA'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yılında, depremde hayatını kaybedenler için Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla 81 ile gönderilen yazıda, bakanlığa bağlı tüm okullarda ilk ders öncesi Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulması istendi. Bu kapsamda, ilk ders öncesi okul bahçesinde toplanan Ankara'daki Mamak Şehitlik Ortaokulu'nun öğrenci, öğretmen ve okul yöneticileri ellerinde 6 Şubat depremleriyle ilgili pankartlarla saygı duruşunda bulundu. Ardından ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte sınıflara geçildi.

'ZAMAN GEÇSE DE ACISI YÜREĞİMİZDE'

Okulun fen bilimleri öğretmeni Semra Demirhan Yıldız, deprem felaketine Malatya'da yakalandığını belirterek, "6 Şubat'ta kaybettiklerimizin acısı, zaman geçse de yüreklerimizdeki yerini korumaktadır. Geride kalanların sabrı, kaybettiklerimizin hatırası ise bizlere emanettir. Ben de bu depremi Malatya'da yaşamış biri olarak, yaşananların sadece bir gün değil bir ömür unutulmayan iz olduğunu çok iyi biliyorum. Bu zorlu süreçte bana ve aileme destek olan, Ankara Mili Eğitim Müdürlüğü'ne ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimize, görev yaptığım okuluma ve yanımda olan herkese gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş depremlerinde ölenler için okullarda saygı duruşu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Su çekildi, küplerden insan kemikleri fışkırdı Su çekildi, küplerden insan kemikleri fışkırdı
Yusuf Demir yeni takımına imzayı attı Kardeşiyle beraber oynayacak Yusuf Demir yeni takımına imzayı attı! Kardeşiyle beraber oynayacak
Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba
Eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran yüz nakli oldu Son haline yorum yağıyor Eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran yüz nakli oldu! Son haline yorum yağıyor
Tartışma yaratan görüntü Kızını para karşılığı fuhuşa zorladı Tartışma yaratan görüntü! Kızını para karşılığı fuhuşa zorladı
Kante’nin giydiği ayakkabı törene damga vurdu: Herkes aynı yorumu yapıyor Kante'nin giydiği ayakkabı törene damga vurdu: Herkes aynı yorumu yapıyor

11:39
Soruşturma derinleşiyor Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında
Soruşturma derinleşiyor! Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında
11:38
Süper Lig devinden transferin son gününde milli yıldız için atak
Süper Lig devinden transferin son gününde milli yıldız için atak
10:57
CHP’li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı
CHP'li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı
10:56
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman’da başladı
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı
10:51
Putin’e büyük şok Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu
Putin'e büyük şok! Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu
10:25
Ne yaptın sen Kante Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor
Ne yaptın sen Kante! Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 12:22:43. #7.11#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş depremlerinde ölenler için okullarda saygı duruşu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.