Kahramanmaraş depremlerinde ölenler için okullarda saygı duruşu

ANKARA'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yılında, depremde hayatını kaybedenler için Milli Eğitim Bakanlığı 'na bağlı okullarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla 81 ile gönderilen yazıda, bakanlığa bağlı tüm okullarda ilk ders öncesi Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulması istendi. Bu kapsamda, ilk ders öncesi okul bahçesinde toplanan Ankara'daki Mamak Şehitlik Ortaokulu'nun öğrenci, öğretmen ve okul yöneticileri ellerinde 6 Şubat depremleriyle ilgili pankartlarla saygı duruşunda bulundu. Ardından ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte sınıflara geçildi.

'ZAMAN GEÇSE DE ACISI YÜREĞİMİZDE'

Okulun fen bilimleri öğretmeni Semra Demirhan Yıldız, deprem felaketine Malatya'da yakalandığını belirterek, "6 Şubat'ta kaybettiklerimizin acısı, zaman geçse de yüreklerimizdeki yerini korumaktadır. Geride kalanların sabrı, kaybettiklerimizin hatırası ise bizlere emanettir. Ben de bu depremi Malatya'da yaşamış biri olarak, yaşananların sadece bir gün değil bir ömür unutulmayan iz olduğunu çok iyi biliyorum. Bu zorlu süreçte bana ve aileme destek olan, Ankara Mili Eğitim Müdürlüğü'ne ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimize, görev yaptığım okuluma ve yanımda olan herkese gönülden teşekkür ediyorum" dedi.