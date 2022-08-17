Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

17.08.2022 21:06
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda Gökçek Mahallesi'nde yaşayan A.K. (67) ve H.İ.K'nın Hint keneviri ekimi yaptığı bilgisine ulaştı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 6 kök Hint keneviri ve 50 gram kubar esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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