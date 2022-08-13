Batman 'da 2006 yılında teröristlerin polis aracına ateş açması sonucu şehit olan Hacı Alkan'ın Değirmendere Mahallesi'nde yaşayan babası Mehmet Alkan , bahçesindeki yabani otları imha etmek için ateş yaktı. Yaşlı adam, bir anda büyüyen yangında alevlerin arasından çıkamadı. Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta şehit babası ot yakarken hayatını kaybetti - Son Dakika

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