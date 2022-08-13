Kahramanmaraş'ta şehit babası ot yakarken hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta şehit babası ot yakarken hayatını kaybetti

13.08.2022 20:55
Kahramanmaraş'ta şehit babası ot yakarken hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bahçesindeki otları yakmak isterken alevlerin arasında kalan 92 yaşındaki şehit babası öldü.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bahçesindeki otları yakmak isterken alevlerin arasında kalan 92 yaşındaki şehit babası öldü.

Batman'da 2006 yılında teröristlerin polis aracına ateş açması sonucu şehit olan Hacı Alkan'ın Değirmendere Mahallesi'nde yaşayan babası Mehmet Alkan, bahçesindeki yabani otları imha etmek için ateş yaktı. Yaşlı adam, bir anda büyüyen yangında alevlerin arasından çıkamadı. Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Ekipler, bu sırada Alkan'ın cansız bedenine ulaştı. Alkan'ın cenazesi Göksun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Batman, Güncel, Son Dakika

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