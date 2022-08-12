Kahramanmaraş'ta huzurevi sakinlerine aşure ikram edildi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta huzurevi sakinlerine aşure ikram edildi

12.08.2022 10:56

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla Şehit Hakan Duyğal Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde aşure etkinliği düzenlendi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla Şehit Hakan Duyğal Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde aşure etkinliği düzenlendi.

Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir ile Habibe Öçal ve Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, kazanlardan doldurdukları aşureleri ???????huzurevi sakinlerine ikram etti.

Vatandaşların Muharrem ayını tebrik eden Vali Coşkun, bu kapsamda aşure dağıttıklarını söyledi.

Muharrem ayının bereketini büyüklerle birlikte paylaşmaya çalıştıklarını belirten Coşkun, "Muharrem ayı vesilesiyle Onikişubat belediyemizin huzurevimizde yaşlarımıza yönelik bir aşure etkinliğinde beraberiz. Büyüklerimizle bir araya geldik onlara sağlık afiyet dileklerimizi ilettik ve bu Muharrem ayının bereketini büyüklerimizle birlikte paylaşmaya çalıştık. Ben bu etkinlikte destek veren Onikişubat belediyemize belediye başkanımıza emeği geçen arkadaşlarımıza il müdürümüze teşekkür ediyorum. Buradaki büyüklerimizin de her birini ellerinden öpüyoruz sağlık afiyet içerisinde hayırlı uzun ömürler diliyoruz." diye konuştu.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal da programda emeği geçenlere teşekkür ederek, vatandaşların Muharrem ayını tebrik etti.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ise birlik ve beraberlik duygularının Muharrem ayında ön plana çıktığını söyledi.

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Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta huzurevi sakinlerine aşure ikram edildi - Son Dakika

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