Kahramanmaraş'ta 1250 öğrenciye balık burger dağıtıldı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta 1250 öğrenciye balık burger dağıtıldı

30.03.2022 15:06
Kahramanmaraş'ta 1250 öğrenciye balık burger dağıtıldı

Kahramanmaraş'ta çocuklara balık tüketiminin faydalarını anlatmak, balığı sevdirmek amacıyla 1250 ilkokul öğrencisine balık burger ikram edildi.

Kahramanmaraş'ta çocuklara balık tüketiminin faydalarını anlatmak, balığı sevdirmek amacıyla 1250 ilkokul öğrencisine balık burger ikram edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün ortaklaşa yürütülen "Balık yiyorum, sağlıklı büyüyorum" projesi kapsamında Onikişubat ilçesindeki Ahmet Bayazıt İlkokulu'nda etkinlik düzenlendi. Hazırlanan balık burgerler okulda eğitim gören 1250 öğrenciye dağıtıldı.

Kahramanmaraş Tarım ve Orman İl Müdürü Ramazan Bilir, farkındalık oluşturmak üzere başlattıkları etkinlikleri devam ettireceklerini aktararak, "Balık burger etkinliği için sevgili öğrencilerimize balığın farkına varmalarını, tüketiminin artırılması, balığa özendirmek için yaptığımız bu etkinlik gayet verimli ve güzel geçti. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak bu gibi etkinlikleri yapamaya devam edeceğiz." dedi.

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman da projeye destek verenlere teşekkür ederek, "Çocuklarımızda balık tüketimi bilincini geliştirmek hem de farklı lezzetleri tatmak boyutuyla okulumuzda 1250 öğrencimize ve tüm öğretmenlerimize ikram edilmek üzere balık burgeri etkinliğimizi düzenledik. Hem emek veren Tarım İl Müdürlüğümüze hem de balıkları özellikle güzel bir şekilde hazırlayıp okul bahçesinde mangal kurmak suretiyle öğrencilerimize taze taze sıcak sıcak ikram eden sponsorumuza, öğretmenlerimize il milli eğitim müdürlüğümüz adına gönülden teşekkür ediyor." ifadelerini kullandı.

Balık burger etkinliğine Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, kurum müdürleri ve ilgililer de katıldı.

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milli eğitim bakanlığı, Kahramanmaraş, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta 1250 öğrenciye balık burger dağıtıldı - Son Dakika


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