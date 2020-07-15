Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü Kahramanmaraş'ta düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü Kahramanmaraş'ta düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

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Kahramanmaraş Demokrasi Meydanında düzenlenen etkinlik saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Kur'an tilavetinin ardından 15 Temmuz şehitleri adına dualar edildi.


Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yaptığı konuşmada, "Bütün şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyor, gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum" dedi.


15 Temmuz'un tereddütsüz hain bir darbe girişimi olduğunu söyleyen Başkan Güngör, 15 Temmuz'u direniş ve diriliş destanı olarak nitelendirdi. Güngör, "Milletimiz, 15 asırdır ruhunu besleyen vahiy nuruyla, sahip olduğu ve özünde erittiği asıl varlığını ve direnişini hiçbir dünyevi gaye gütmeden taşıyan müstesna bir özelliğe sahiptir. Bu hal milletimizde, inancının, imanının gereği olarak derin bir tevazu, sabır ve tevekkülle beslenmiştir. Bu duruş ve ahlaki olgunluk, tarihin akışı içinde, çeşitli zaman ve coğrafyalarda, döneminin en parlak medeniyet iklimini oluşturmuş ve tüm insanlığa kurtuluş ümidi sunan Millet ve Devlet olarak tecessüm etmiştir. Bu ateş milletimizin sinesinde taşıdığı en kutlu emanetidir. ve nesilden nesle aktarılır ve emanet edilir. ve günü geldiğinde harlanır" diye konuştu.


Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ise, "Bütün dünya bir kez daha şahit olmuştur ki; merhum Akif in "o rükü olmasa dünyada eğilmez başlar" dediği bu millet, dün Kahramanmaraş'ta olduğu gibi yine zulme ve köleliğe boyun eğmemiş, kendinden sonra gelecek nesillerin ibret alacağı muhteşem bir destan yazmıştır. İşte bizlere düşen bu destanı yazan ruhu gençlerimize aşılamak ve onların fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bir nesil olarak yetişmelerini sağlamaktır" dedi.


Ankara Genel Kurmay Başkanlığında düzenlenen saldırıda gazi olan Şakir Yeşilay, "15 Temmuz öyle bir geceydi ki aynı zamanda abimi şehit vermiş biriyim. Abimin ismi Beytullah Yeşilay. Liderimizin çağrısı sonrası meydanlara indik. Meydanda bir tank vardı ve onu etkisiz hale getirdik. Salalar eşliğinde Genel Kurmay Başkanlığı önüne geldik ve o sırada helikopterden asılan ateşler sonucu vücuduma gelen şarapnol parçalarıyla gazi oldum" diye konuştu.


Alpedo-Kervan Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu ise, "15 Temmuz'u unutmamamız ve gençlerimize unutturmamamız lazım. Halkımızla hep birlikte demokrasi nöbetindeyiz. 15 Temmuz'u gençlerimiz iyi anlatmamız lazım. Allah tekrar 15 Temmuz'u ülkemize yaşatmasın ve şehitlerimize rahmet diliyorum. Gazilerimize ise sağlık ve şifalar diliyorum" diye konuştu.


Konuşmaların arından katılımcılar mehteran gösterisini ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak eşlik etti. - KAHRAMANMARAŞ

Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 22:58 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği - Son Dakika
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