Kahramanmaraş'ta 18 yaşındaki genç kız, inşaattan atlayarak hayatına son verdi

06.03.2026 18:46
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 18 yaşındaki H.Ö., boş bir inşaatın 5. katından atlayarak yaşamına son verdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen trajik olayda, 18 yaşındaki bir genç kız inşaattan atlayarak canına kıydı.

BOŞ İNŞAATTA KORKUNÇ OLAY

Olay, Yeşilyurt Mahallesi Hacı Bayram Caddesi üzerinde bulunan ve uzun süredir atıl vaziyette duran bir inşaatta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 18 yaşındaki H.Ö. henüz belirlenemeyen bir nedenle binanın 5. katına çıkarak kendini boşluğa bıraktı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine, bölgeye hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemelerde, yüksekten düşen H.Ö.'nün olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından genç kızın cenazesi, otopsi ve kesin ölüm nedeninin tespiti amacıyla Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Emniyet güçleri, olayın perde arkasını aydınlatmak için geniş çaplı bir inceleme başlattı.

