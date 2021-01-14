Kahramanmaraş'ta 1984-1994 yılları arasında çıkarılan derginin tıpkıbasımı yapıldı - Son Dakika

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 1984-1994 yılları arasında Andırın ilçesinde çıkarılan İkindi Yazıları Dergisi'nin tıpkıbasımını gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yayın hayatına Andırın ilçesinde başlayan İkindi Yazıları Dergisi'nin tıpkıbasımını gerçekleştirmek amacıyla çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı koordinesinde derginin 1984-1994 yılları arasında yayınlanmış 131 sayısının tamamı tek bir eser haline getirilerek, tıpkıbasımı yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan, Kahramanmaraş'ın kültür mirası içinde olan İkindi Yazıları Dergisi'nin Türk edebiyatında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Büyükşehir Belediyesi olarak zengin kültürel ve edebi miras olan dergiye sahip çıkılarak gelecek nesillere aktaracak çalışma yürüttüklerini ifade eden Doğan, "Kültürel mirasımız inşallah UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na edebiyat alanından yapmış olduğumuz başvurunun onayıyla Kahramanmaraş'tan tüm dünyaya yayılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.