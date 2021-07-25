KAHRAMANMARAŞ - 3 gündür aranan alzaymır hastası ölü bulundu - Son Dakika

Ayakkabı boyacılığı yapan bu oyuncuyu tanıdınız mı? Şimdilerde ününe ün katıyor

Bir anda yere yığıldı! İmam, cemaate namaz kıldırdıktan sonra vefat etti

"Vakalar artmaya devam edecek" diyen Mehmet Ceyhan: Sayıyı düşürmenin tek bir yolu var

Akdere'nin cesedi incelemelerin ardından otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yusuf Güney, taksici ile yaşadığı tartışma sonrası ilk kez konuştu: Şikayetçi oldum

Ece Erken ve eşinin, Yıldız Tilbe'nin konserinde bir grup ile kavga ettiği öne sürüldü