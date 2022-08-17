Kahramanmaraş'ta sahte ve kaçak içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta sahte ve kaçak içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı

17.08.2022 18:06
Kahramanmaraş'ta sahte ve kaçak içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş'ta 30 litre etil alkol, 65 litre kaçak alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta 30 litre etil alkol, 65 litre kaçak alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol imalatı yapan ve kaçak alkol satanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Merkez Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Karacasu Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, 30 litre etil alkol, 65 litre kaçak alkol, 1,5 litre alkol yapımında kullanılan aroma ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.?

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta sahte ve kaçak içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta sahte ve kaçak içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika
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